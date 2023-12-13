В Челябинске наградили участников регионального конкурса «Экспортер года»

Победителями и призерами стали 12 компаний в шести номинациях

В Челябинске в рамках форума «Стираем границы для экспорта» наградили победителей регионального конкурса «Экспортер года» среди малых и средних предпринимателей региона. Победителями и призерами стали 12 компаний в шести номинациях, сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.



«Экспорт для Челябинской области — одна из значимых точек роста. В регионе действует целая система поддержки экспортоориентированных предприятий. В том числе в нее входит Центр поддержки экспорта, который предоставляет широкий спектр услуг, включая поддержку по продвижению на иностранные рынки и информационно-консультационную помощь. Для вовлечения бизнеса в экспортную деятельность мы ежегодно проводим этот конкурс и поощряем предприятия, которые продолжают покорять зарубежные рынки. Благодарю всех победителей и призеров за большой труд, смелость и изобретательность», — сказал замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

В номинации «Новая география» первое место заняло ООО «Нейротехнолоджи». Компания занимается разработкой и реализацией высокотехнологичных товаров для комплексной терапии позвоночника и функционального состояния всего организма. Доля экспорта в общей выручке за прошлый год составила почти 20%. Продукцию экспортируют в 48 стран мира, в том числе в Мексику, Колумбию, Францию, Испанию, Болгарию, Словакию, Австралию, Индию и Турцию. Второе место в номинации занял ИП Толмачев Валентин Олегович, а третье — ООО НПО «Пневматического машиностроения».

Производитель запорной и запорно-регулирующей арматуры ООО «АЛСО» с на 100% частным российским капиталом, производством и сырьем заняло первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности».

«Дилерская сеть распространена по всей России и в странах СНГ — Казахстане, Беларуси, Узбекистане. Это позволяет оперативно отгружать продукцию заказчику с ближайшего склада», — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Второе место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» завоевало ООО «Альтернатива», третье — ООО «МЗМО».

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» победил ИП Тимур Рафимович Валеев (группа компаний «Уральские кондитеры»). Компания производит зефир, пастилу, суфле, конфеты, мармелад, шоколад, шоколадные батончики.

«Экспортером года в сфере высоких технологий» победу одержало ООО НПО «РТС» — производитель радионавигационного оборудования. Программное обеспечение позволяет оборудованию компании в аэропортах работать в единой системе управления и контроля. Продукцию поставляют на аэродромы Вьетнама, Латинской Америки, Кубы и практически во все страны СНГ. Второе место в номинации заняло ООО «Инженерные Технологии».

Победителем в номинации «Прорыв года» стало ООО «Моттекс». Компания внедряет высокоэффективные технологии в строительном сегменте. А прошлом году она начала заниматься экспортом в Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Иран и Турцию.

«И в финальной номинации „Лучшая женщина-экспортер“ первое место заняло ООО „УРАЛМАЗ“ в лице руководителя Татьяны Крапивиной. Компания специализируется на производстве автомобильных запчастей. Выпускает более 10 видов продукции под брендом UEZ. Основа успеха предприятия — семейные традиции. Доля экспорта в общей выручке компании за 2022 год составила до 20%. Основные страны экспорта в 2022 году: Казахстан, Киргизия, Беларусь, страны ЕАЭС», — сказали в пресс-службе.

Второе место в номинации «Лучшая женщина экспортер» стало ООО «Татис».