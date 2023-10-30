Златоустовские супы в банках отправятся на экспорт

Южноуральскую продукцию признали соответствующей требованиям ЕАЭС

Замороженные супы из Златоуста начнут продавать за границу. Комиссия Россельхознадзора проверила производителя на соответствие требованиям Евразийского экономического союза и рекомендовала для включения в реестр Таможенного союза, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Россельхознадзора, предприятие выпускает готовые супы и бульоны, заготовки для их приготовления, готовые или консервированные мясные изделия, консервированную рыбу и другие продукты питания, в том числе из злаков и овощей.

В производстве консервированной продукции используются в том числе технологии шоковой заморозки.