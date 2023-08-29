Три компании из Челябинской области стали лучшими экспортерами Урала

Они будут представлять регион на федеральном этапе конкурса

29 августа в Челябинске наградили победителей и призеров всероссийской премии «Экспортер года» в Уральском федеральном округе. Награды вручали компаниям и предпринимателям, которые достигли наилучших результатов во внешней торговле. Компаниями-победителями из Челябинской области стали «Уральская металлообрабатывающая компания», «Равани Рус» и индивидуальный предприниматель Тимур Валеев.

Предприятия Челябинской области в условиях западных экономических санкций активно экспортируют через Казахстан, Туркменистан, Иран в Индию и Китай. Развитие внешней торговли — особо важная для региона задача, отметил в приветственном слове губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В регионе работают почти 2,5 тысячи экспортеров из числа крупных компаний, в категории малого бизнеса — еще больше. Показатели растут вопреки санкциям. Всегда говорил, что экспорт — важный фактор развития экономики страны, региона, показатель успешности бизнеса. Несмотря на то что наши противники думали, что мы столкнемся с барьерами (а мы чемпионы мира по всевозможным санкциям), наша промышленность и наш экспорт чувствуют себя хорошо. Европа перестала быть нашим торговым партнером, как и США, мы понимаем, что есть другие страны, в экономическом плане эти страны будут расти темпами гораздо выше, чем та же Европа, где и рецессия, и инфляция высокая», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что нужно расширять географию сотрудничества. В Африку и Латинскую Америку область поставляет не только продукцию, но и технологии.

«Поставляем оборудование, чтобы производить продукцию в этих странах. Мы развиваем сотрудничество с новыми партнерами. Мы этому очень рады», — сказал Алексей Текслер.

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев отметил, что многие компании «являются пионерами по налаживанию связей с новыми странами». Это, по его словам, служит укреплению экономического суверенитета России.

«Уральская металлообрабатывающая компания» из Челябинской области стала победителем в нескольких номинациях в сегменте крупного бизнеса: «экспортер в сфере промышленности», «новая география» и «ответственный экспортер ESG».

«Мы активно работаем, мы ориентируемся на текущие реалии, которые происходят на рынке, разговариваем с зарубежными партнерами и стараемся сделать самый качественный сервис», — рассказал о секретах успеха директор по маркетингу «Уральской металлообрабатывающей компании» Антон Горьков.

В номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» (крупный бизнес) первое место заняло предприятие «Равани Рус» из Челябинской области.

Тимур Валеев из Челябинской области (совместно с ГК «Уральские кондитеры») занимается поставками печенья, конфет и мармелада. Он завоевал первое место в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)».

Премия «Экспортер года» учреждена российским правительством и входит в перечень мер нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан согласно указу президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Победителей и призеров определяют в два этапа. Среди компаний, занявших первое место на уровне каждого федерального округа, будут отобраны победители на федеральном уровне. Их наградят на Международном экспортном форуме «Сделано в России».