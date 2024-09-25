Алексей Текслер принял участие в расширенном заседании Госсовета по развитию экспорта

С 2025 года в регионах РФ начнется реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

Особое значение развития несырьевого неэнергетического экспорта в России обозначили участники расширенного заседания президиума Госсовета по развитию экспорта, который сегодня, 25 сентября, открыл президент РФ Владимир Путин. Одна из ключевых тем — возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны. Участие во встрече принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что Россия является активным участником международной торговли.

«Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи»,— сказал президент.





Глава государства обозначил роль субъектов РФ в развитии экспортного потенциала страны. Он уточнил, что у экспортеров, которыми чаще всего являются малые и средние компании, нет единой картины мер поддержки со стороны правительства и регионов. Президент подчеркнул важность системного развития экспорта, включая несырьевой, увязывая между собой региональные и федеральные инициативы. Наращивание поставок российской продукции на внешние рынки — общая задача бизнеса, федеральных и региональных властей, институтов развития и представителей за рубежом.

«В этом году завершается шестилетний национальный проект по поддержке экспорта. За это время созданы инструменты, в том числе в субъектах Федерации, которые помогают отечественным компаниям поставлять продукцию за рубеж. В ходе встреч с представителями деловых кругов, с предпринимателями неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта, и мы договорились, что это будет сделано», — сказал Владимир Путин.

В 2025 году в российских регионах стартует обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт». В числе задач — вывод на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о развитии несырьевого неэнергетического экспорта — поставках продукции машиностроения, продуктов питания и т. д.

«С 2001 по 2023 год объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза — с 36 миллиардов до 148 миллиардов долларов. Это, конечно, далеко не предел для нас», — считает президент.





Глава государства отметил, что предложения глав субъектов Федерации, которые прозвучали накануне на семинаре-совещании заслуживают внимания, и попросил обобщить их, и с учетом обсуждения на заседании направить для детальной проработки в правительство страны.

Значительная часть предложений сформирована в рабочей группой под руководством Алексея Текслера. На заседании губернатор Челябинской области озвучил некоторые инициативы. Нужно усилить поддержку экспорта продукции с высокой инвестиционной составляющей для иностранного покупателя и высокой добавленной стоимостью для отечественного производителя. Должны быть доступное заемное финансирование экспорта на срок более трех лет, поддержка сервисного и гарантийного обслуживания за рубежом, включая поставки компонентной базы. Важно сохранение созданной инфраструктуры поддержки, в частности Региональных экспортных центров.

В ходе заседания было озвучено, что вклад стран БРИКС в мировую экономику уже сейчас превышает долю так называемой большой семерки. Доля БРИКС в 1992 году в мировом ВВП была 16,7%, а в 2022 году — 31,4%, прогноз на 2028 год — 33,8%. Прогноз по доле большой семерки на 2028 год — 27,9%. Развитие несырьевого неэнергетического экспорта позволит еще больше нарастить показатель БРИКС в мировом ВВП.





«Регионы сегодня играют действительно одну из ключевых ролей в развитии экспорта, и экспортная деятельность для многих является бюджетообразующей и оказывает прямое влияние на социально-экономическое развитие», — обозначил руководитель новой комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цибульский.

По его словам, для экономики регионов экспорт формирует налоговые доходы в размере 4 триллионов рублей, это почти 24% от совокупных налоговых доходов регионов.

Он отметил, что большая часть грузов для экспорта зарождается в центральной части страны, в том числе, на Урале. И здесь важна координация внутрирегиональной инфраструктуры с проектами перспективных международных транспортных коридоров.