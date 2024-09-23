В Челябинске начали бронировать выпускные вечера на два года вперед

Родители пытаются сэкономить на организации мероприятия

Только в школах прозвенел первый звонок, как в родительских чатах началось обсуждение будущих выпускных вечеров. Родители девятиклассников бронируют банкетные меню и залы не только на 2025 год, но и уже на 2026-й. Так они стремятся сэкономить, а заодно хотят быть уверенными, что выпускной пройдет в хорошем месте и с нужным ведущим. Представители ивент-индустрии видят в этом только плюсы: для них бронь — это гарантированный доход на два года вперед. ИА «Первое областное» выяснило, почему раннее бронирование стало «слишком ранним» и сколько удастся на нем сэкономить.

Бронь дает экономию

В родительских школьных чатах бывает жарко, но тема выпускных на 2026 год раскалила их до предела.

«Да, речь про выпускной 11-го класса, потому что время быстро пролетит! Уже запросила бланк договора. По условиям мы можем его расторгнуть за 2 месяца до проведения мероприятия с полным возвратом средств. То есть ничего не теряем. В очереди на нашу дату уже еще одна школа!»— пишет представитель родительского комитета 9-го класса.

В парк-отеле «Березка» уже сейчас бронируют банкетные залы для выпускных вечеров на 2025-2026 годы.

«Банкетные залы парк-отеля „Березка“ всегда пользовались популярностью, в том числе среди школ для проведения выпускных вечеров. У нас ничего неожиданного не происходит, да, есть брони и на 2025 год, и на популярные даты 2026 года. Но так было всегда. Те, кто хочет провести выпускной вечер в красивом зале в удобную для него дату, всегда бронирует заранее», — пояснил нам генеральный менеджер парк-отеля «Березка» Дмитрий Зайков.

По его словам, средний чек на банкетное меню составляет примерно 6 тысяч рублей с человека. В меню будет ассортимент закусок, три подачи блюд, праздничный торт с авторским оформлением, напитки.

«Люди учатся все делать не в последний момент, и это хорошо. Но вообще эта история со слишком ранним бронированием больше от небольших бюджетов на выпускные в регионах. Так родители зачастую стремятся сэкономить на аренде площадки, праздничной программе, банкетном меню. Родители не понимают специфику ивент-индустрии. Как правило, стоимость услуг формируется уже с учетом прогнозов по инфляции и грядущих издержек — плюс 10—15%», — пояснил ведущий выпускных вечеров Никита Малышев.

Он подтвердил, что звонков в этом году поступает много. При этом пять часов работы ведущего на мероприятии с учетом подготовки программы обойдется в 55 тысяч рублей, с диджеем и музыкальной аппаратурой — в 75 тысяч рублей. За спецэффекты (дым, светомузыку) и работу до последнего клиента придется доплатить: цена составит примерно 100 тысяч рублей.

«Популярные даты на май и июнь 2025 года уже все разобраны. Звонков в этом году поступает гораздо больше, чем в прошлые сезоны. Люди заранее пытаются забронировать место. Средний чек составляет 7500 рублей на человека, но итоговая стоимость зависит от программы. К нам заходят работать новые праздничные агентства, которые готовы предложить индивидуальный сценарий. Программы подбираются под каждого заказчика. В большинстве случаев люди смотрят на денежную составляющую, выбирают подешевле»,— сообщил управляющий центра отдыха «Боярская станица» Павел Незнамов.

По его словам, для бизнеса раннее бронирование — это плюс, поскольку позволяет гарантировать доход на будущее и стимулирует к развитию.

Квест вместо банкета

Банкетный менеджер ивент-холла отеля «Маркштадт» сообщила, что звонков на проведение выпускных в 2025 году поступает много.

«Примерно за год бронируют банкетные залы для праздника. У нас вкусно, и находимся мы в центре города. К нам, как правило, возвращаются школы для проведения выпускных вечеров, много положительных отзывов. Есть большая ивент-площадка с современным оборудованием», — рассказала менеджер.

Аренда банкетного зала для класса из 28—30 человек обойдется в Челябинске примерно в 1 тысячу рублей с человека, на банкетное меню уйдет 3—3,5 тысячи рублей, за программу необходимо будет доплатить еще 2—2,5 тысячи рублей. С целью экономии некоторые выпускники меняют привычные банкеты на квесты.

«Выпускной длится у нас 2,5 часа, из них 1,5 часа уходит на прохождение квеста. Ребята в это время проходят разные испытания и преодолевают препятствия — горка, канат, поиск сокровищ. Присутствует профессиональный ведущий, есть музыкальное сопровождение. После квеста предусмотрен небольшой фуршет, от организаторов — сок и пицца в банкетной зоне, но можно принести и свое. При заказе мероприятия на 18 человек и более стоимость выпускного для 9 класса составит 3100 рублей в будни, 3600 рублей — в праздничные дни. Услуги фотографа включены в стоимость»,— пояснили организаторы квест-шоу «Джуманджи» в Челябинске.

Предоплата за квест вносится по договору в размере 20% от общей стоимости. Раннее бронирование выгодно, поскольку стоимость услуг в соответствии с динамическим ценообразованием растет, а по договору она фиксируется.

«Последние два года площадки для проведения выпускных, как правило, начинают бронировать минимум за 10 месяцев, а в этом году идет бронирование популярных дат на премиум-площадках города уже на 2026 год. Это связано с ограниченным количеством в городе хороших локаций, которые соответствуют „цена-качество“. Мало хороших организаторов праздников и ведущих мероприятий, поэтому родители стараются заранее договорится на нужные даты с теми, кто наиболее популярен», — пояснил организатор и ведущий праздничных мероприятий, директор компании Zotov-Event Анатолий Зотов.

По его словам, выбор площадки для выпускного ведется заранее еще и потому, что родители крайне нерасторопно принимают решение, им трудно прийти к единому согласию.

«В этом году услуги организаторов выпускных вечеров выросли в цене в среднем на 30%, стоимость работы ведущего составляет 70 тысяч рублей и более за одно мероприятие», — пояснил Анатолий Зотов.

По его словам, чаще родители выбирают смешанный формат выпускных вечеров, бывает, что организуют сразу несколько локаций — для детей и для родителей. Родители должны учитывать, что выпускники не готовы по пять часов сидеть за праздничным столом, им нужны квесты, конкурсы, танцы.

