Глава администрации Челябинска Наталья Котова провела встречу с директорами городских школ, на которой подвели итоги только что завершенного учебного года, сообщает пресс-служба мэрии.
«В 2024 году одиннадцатиклассники показали отличные результаты: 700 ребят стали медалистами, 83 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, при этом десять выпускников сдали на максимальный балл по два экзамена, а ученица лицея № 31 набрала 300 баллов», — отмечают в пресс-службе.
Наталья Котова поблагодарила руководителей и их коллективы за создание условий, которые позволили ребятам получить высокие оценки на государственной итоговой аттестации и закончить школу с отличием.
А накануне с ребятами, получившими на ЕГЭ по 200 баллов, и их родителями, педагогами встретился губернатор Алексей Текслер.
Автор: Софья Слипченко