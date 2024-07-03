В Челябинске 700 выпускников закончили школу с медалью

Еще 83 человека заработали на ЕГЭ максимальные баллы

Глава администрации Челябинска Наталья Котова провела встречу с директорами городских школ, на которой подвели итоги только что завершенного учебного года, сообщает пресс-служба мэрии.

«В 2024 году одиннадцатиклассники показали отличные результаты: 700 ребят стали медалистами, 83 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, при этом десять выпускников сдали на максимальный балл по два экзамена, а ученица лицея № 31 набрала 300 баллов», — отмечают в пресс-службе.

Наталья Котова поблагодарила руководителей и их коллективы за создание условий, которые позволили ребятам получить высокие оценки на государственной итоговой аттестации и закончить школу с отличием.

А накануне с ребятами, получившими на ЕГЭ по 200 баллов, и их родителями, педагогами встретился губернатор Алексей Текслер.

Автор: Софья Слипченко