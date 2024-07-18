Результаты ЕГЭ на пересдаче улучшили более 1,5 тыс. южноуральских выпускников

Около половины двоечников со второй попытки сумели преодолеть минимальный порог

На пересдачу ЕГЭ в Челябинской области пришли 2215 человек, более 71% из них сделали это не зря.

Как сообщили ИА «Первое областное» в Минобрнауки региона, более полутора тысяч выпускников улучшили свои результаты ЕГЭ на пересдаче, более 7% (около 150 человек) сохранили то же количество баллов, которое они получили при первой сдаче экзамена.

Из тех, кто в первый раз написал экзамен на двойку, со второй попытки смогли взять барьер около половины.

«Чуть меньше половины участников (46%), которые до пересдачи имели результаты экзамена ниже минимального порога, смогли преодолеть его в дополнительный день», — рассказали в министерстве.

Напомним, всего по России правом пересдать экзамен в этом году воспользовались 105 тысяч школьников. Около 73% повысили свой балл, у 9% результат не изменился, в том числе почти 30 тысяч школьников остались с двойкой и после второй попытки.