Во сколько обходится подготовка к выпускному в Челябинске

Специалисты подсчитали основные расходы

Наряд, цветы, подарки учителям, ресторан и многое другое. Специалисты «Авито» провели опрос среди челябинцев и выяснили, какие основные статьи расходов у родителей выпускников.



Самой крупной тратой при подготовке к празднику 60% опрошенных назвали покупку наряда. В среднем челябинцы тратят на платье или костюм, а также аксессуары 21 тыс. рублей.

При этом 60% родителей обращают внимание, соответствует ли образ актуальным трендам. Для 43% основным критерием при выборе наряда стала возможность носить его после выпускного. 24% считают важным, чтобы в наряде было удобно танцевать. Еще 4% перед покупкой предусмотрительно оценят, смогут ли его перепродать после выпускного.

В целом на подготовку к выпускному родители готовы потратить в среднем 28 тыс. рублей; 44% планирует уложиться в сумму до 20 тыс. рублей; еще 46% опрошенных готовы потратить от 20 до 50 тыс. рублей, а 7% — более 50 тыс. рублей.

Девять из десяти родителей готовы тратить деньги на празднование выпускного вне школы. В зависимости от локации, меню и развлечений такое мероприятие может стоить по-разному. Среди опрошенных 30% хотели бы потратить на банкет до 10 тыс. рублей. Заплатить от 10 до 20 тыс. рублей готовы 26% респондентов, а более этой суммы — 41%.