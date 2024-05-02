В Челябинске началась подготовка ко второму Русскому экономическому форуму

Губернатор провел заседание организационного комитета

С 7 по 9 ноября 2024 года в Челябинске пройдет второй Русский экономический форум. Подготовка уже началась. Губернатор Алексей Текслер провел заседание организационного комитета. Первый форум прошел успешно: его посетило более 3000 участников, которые обсудили важные вопросы развития экономики страны.

«Форум получил настоящий живой интерес аудитории. Более трех тысяч участников для первого раза — считаю, более чем успешно. Самое главное — множество положительных откликов ставят на этот год перед нами новые амбициозные задачи. В первую очередь — сделать форум еще более содержательным, насыщенным, более интересным», — отмечает Алексей Текслер.





В начале совещания губернатор поблагодарил всех участников оргкомитета за вовлеченность, в том числе помощника президента РФ Игоря Левитина и полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. В 2024 году состав оргкомитета расширен. В него вошли представители обеих палат Федерального собрания России: от Совета Федерации — председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, от Госдумы — председатель комитета по экономической политике Максим Топилин. Присоединился к работе и председатель «Опоры России» Александр Калинин.





По словам Алексея Текслера, в России проводится много экономических форумов и некоторые ориентированы на работу с иностранцами. Но сейчас все больше актуально развитие экономики страны с учетом внутренней повестки и суверенных интересов.

«Актуальность нашего форума была подтверждена в прошлом году живыми дискуссиями и полными залами, интересными спикерами. В этом году форум пройдет в период с 7 по 9 ноября в Челябинске и будет посвящен обсуждению экономики, связанных с ней вопросов развития общества и ценностей нашего общества. Скоро выйдет новый майский указ с уточненными национальными целями до 2030 года, также будут уточнены набор и содержание национальных проектов. И мы сможем предметно подискутировать о целях и задачах, которые стоят перед страной на ближайшие годы», — подчеркнул Алексей Текслер.





Во время заседания оргкомитета заместитель губернатора Иван Куцевляк доложил об основных темах предстоящего форума. Он также рассказал о задачах, которые предстоит решить в первую очередь.