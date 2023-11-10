На РЭФ в Челябинске обсудили необходимость финансового суверенитета страны

Основой независимой экономики России должен стать крепкий рубль

Участники Русского экономического форума, который второй день проходит в Челябинске, на пленарной сессии «Суверенизация: объективные основания и практические механизмы» обсудили необходимость обеспечения финансовой независимости российской экономики, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Президентом России Владимиром Путиным сформулирована магистральная идея развития России — быть государством с гарантированным суверенитетом — одним из мировых лидеров экономического, технологического, социального развития с положительной демографической динамикой. Это достижимо только путем развития суверенной экономики», — считает модератор сессии, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка.

До введения западных санкций правила игры на мировом финансовом рынке определяли иностранные институты. Международные расчеты осуществлялись в долларах. Сегодня ситуация меняется. Страны переходят на расчеты в национальных валютах: Индия и Малайзия используют рупии, Кения и Саудовская Аравия — шиллинги, Китай и Бразилия — юани. Доля национальных валют в торговле России и стран СНГ превышает 85%. На рубль приходится более 80% экспортно-импортных операций. В российско-китайской торговле на рубли и юани приходится почти 95% взаимных расчетов.

«Для развития российской экономики нужна двух- или трехконтурная система, которая в условиях цифровизации может существовать. Основа суверенной экономики — это не одноконтурная денежная система, действующая сегодня, когда у нас одна ставка для финансовых спекулянтов, другая — для предприятий реального сектора, а третья — для ипотечных программ», — считает замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

По его словам, в этой ситуации выигрывают исключительно финансовые спекулянты. Если добросовестный предприниматель вынужден возмещать кредит, оформленный ранее под 15% годовых, денежными средствами, которые для него сегодня доступны уже под 18% и выше, то это верный путь к банкротству.

«В России для бизнеса действуют заградительные рыночные ставки кредитования, то есть мотивация модернизировать производства и инвестировать в их развитие практически отсутствует. Более того, если ставка то снижается, то растет, никакой экономической долгосрочной стратегии предприятие выстроить попросту не может», — уверен аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев.

По словам ответственного секретаря Научно-технического совета Евразийской экономической комиссии Дмитрия Митяева, в среднесрочной перспективе можно прогнозировать пятикратное колебание курса рубля.

«Крепкий рубль — крепкая экономика страны. Сегодня мы имеем, по нашим подсчетам, в два раза недооцененный рубль. В дальнейшем росте доллара заинтересованы США и страны Запада. Сейчас мы видим первые шаги по дедолларизации по всему миру — к примеру, прошла первая сделка с цифровыми финансовыми активами в юанях»,— уточняет Дмитрий Митяев.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что перед российской экономикой стоит задача выработки новых правил, направленных на укрепление суверенитета страны.

«Одна из проблем российского бизнеса и экономики — непредсказуемость спроса как внутреннего, так и внешнего. Одним из основных субъектов спроса является государство. Именно государство сегодня должно стать предсказуемым субъектом спроса, тогда выстроится необходимая экономическая модель, а у бизнеса появится чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне», — считает директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов.

В пример участники форума привели несколько экономических теорий, применяемых еще в советском прошлом, при этом «плановая экономика» (термин активно использовали спикеры. — Прим. ред.) сегодня может получить новое звучание.