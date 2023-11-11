На РЭФ в Челябинске повышенный налог предложили платить в благотворительные фонды

В рамках форума обсудили тему меценатства

Накануне в Челябинске завершился Русский экономический форум. Одной из главных тем второго дня стало обсуждение перспектив и возможностей участия бизнеса и некоммерческих организаций в благотворительности, а также влияние меценатства на экономику страны. Общественный деятель и основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер рассказала, сколько НКО в регионе занимаются благотворительностью. Также на форуме обсудили размер вклада благотворителей в ВВП страны, передает пресс-служба РЭФ.

«В Челябинской области зарегистрировано порядка 3600 НКО, из них около 200 заявили в уставах благотворительную деятельность, но мы знаем, что их значительно больше. Многие благотворительные фонды учреждены крупными компаниями. Губернатор Челябинской области оказывает развитию НКО большую поддержку, и в этом году с учетом федерального софинансирования мы отправили суммарно более 300 миллионов рублей на гранты губернатора для НКО и активных граждан. Это второй результат по стране»,— рассказала Ирина Текслер.

Что касается вклада благотворителей в ВВП страны, то, по словам президента благотворительного фонда «Банк еды «Русь», сооснователя медиапроекта «Про фудшеринг» Юлии Назаровой, в 2016 году вклад некоммерческих организаций составил 1% от ВВП страны, а в 2022 году он увеличился до 5%.

В ходе обсуждения замглавы Всемирного русского народного собора, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев рассказал, что нужно мотивировать людей создавать больше благотворительных фондов. И сделать это можно заменой налогов.

«Так мало налогов не платят ни в одной стране мира. При нашем социальном неравенстве в обществе мы должны платить гораздо больше. Я имею в виду богатых. Налог на НДФЛ надо поднять с 15%. Но платить его не в бюджет, а в благотворительные фонды. Для очень богатых людей это будет мотивацией, потому что они будут создавать свои благотворительные фонды»,— предложил Константин Малофеев.

Напомним, Русский экономической форум, прошедший в Челябинске, был посвящен масштабным вопросам развития суверенной экономики России в XXI веке. Среди основных тем дискуссий были технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства и многое другое.