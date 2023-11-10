Госплан 2.0: участники РЭФ в Челябинске уточнили механизмы планирования экономики

В основе любой финансовой стратегии должен стоять человек

Участники Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске в рамках дискуссии «Планирование: исторические уроки и лучшие практики, сочетание с рынком» выяснили, каким должно быть сегодня стратегическое планирование и нужен ли экономике госплан 2.0, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Тема планирования с советского времени приобрела характер ложных дихотомий. Сегодня стоит вопрос — как лучше планировать? Мы оказались в новых экономических реалиях, дело не только в санкциях, мир изменился — он вышел из спокойного состояния. Привычный уклад рухнул, мы столкнулись с новыми вызовами — с санкционным давлением, ростом цен, инфляцией. В этой ситуации нам нужно максимально эффективно реализовывать свой суверенитет, как контроль над своими программами развития, своими ресурсами и возможностями», — считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

По его словам, решение кроется в реализации идеи синергии, когда важно научиться сочетать костяк государственных программ с развитием бизнеса.

«Сегодня стоит вопрос о необходимости запустить в стране госплан 2.0 или его аналоги. И существующих механизмов планирования хватит на 2-3 госплана. Но сегодня перед нами стоят задачи, которые разрешаются в условиях торговых и ценовых шоков, когда порою невозможно прогнозировать ситуацию», — говорит директор «Центра стратегических разработок» Глеб Покатович.

По словам доцента факультета госуправления МГУ Юлии Евстафьевой, сегодня мы живем в парадигме отдельных разрозненных документов стратегического планирования.

«Федеральный закон № 172-ФЗ „О стратегическом планировании“ не имеет методических рекомендаций, а значит, у нас нет инструментария реализации принципов, которые в нем заложены», — уточнила Юлия Евстафьева в своем выступлении.

С ней солидарен председатель комиссии по вопросам инвестклимата и технологического развития Общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков, который придерживается позиции, что большинство документов стратегического планирования никак не связаны между собой.

«Прежде чем создавать стратегии и госпланы, нужно задаться вопросом — а что планирование даст для людей? В центре любой стратегии должен быть человек и его интересы. Сегодня интересы государства и населения меняются, при этом настолько быстро, что после начала СВО приходилось некоторые проблемы решать в „ручном режиме“. В нынешней ситуации большинство документов стратегического планирования оказались не связаны между собой», — убежден Виктор Хайков.

Напомним, Русский экономический форум организован правительством Челябинской области, комиссией Госсовета по направлению «Экономика и финансы», Общественной палатой РФ и Всемирным русским народным собором. РЭФ проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября 2023 года. Он посвящен масштабным вопросам развития суверенной экономики России. Среди основных тем — дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства, запуск стартапов, продвижение в соцсетях, молодежный бизнес.

