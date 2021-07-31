В Челябинске разыскивают женщину с полуторагодовалым ребенком

Поиски идут уже четвертый день

В Челябинске разыскивают женщину, которая с полуторагодовалым ребенком ушла из дома 27 июля. До сих пор их местонахождение неизвестно. Ориентировку накануне, 30 июля, разместил поисковый отряд «Легион-СПАС» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

28-летняя Марина Никитина вместе со своей полуторагодовалой дочерью ушла из дома, расположенного по улице Салютной, 23, 27 июля. С тех пор женщина домой не возвращалась.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170 сантиметров.

Была одета: белая куртка, синие джинсы. Женщина была с коляской зеленого цвета.

Если горожане имеют какую-либо информацию о местонахождении женщины, сообщить ее можно по следующим номерам: 8 (951) 455-13-17 Татьяна, 8 (982) 343-79-93 Александр, 8 (351) 2-777-911 горячая линия отряда или 02.

К поискам также подключилась полиция.