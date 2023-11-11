На Русском экономическом форуме в Челябинске назвали нормальным провалы стартапов

По словам IT-предпринимателя, нужно не бояться и просто продолжать работать

Сегодня, 11 ноября, в Челябинске проходит заключительный день Русского экономического форума. Спикеры рассказали о запуске пилотного проекта с цифровым рублем, о том, что правильный дизайн в промышленности — залог привлечения денег и что провалы во время стартапов — это совершенно нормальная ситуация. Подробнее — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

Площадка «Как стартовать стартап» собрала действующих практиков в сфере предпринимательства.

Так, хорошо работает тот процесс, который изначально был выстроен правильно.

«Хорошо работает тот процесс, который вы можете отработать на начальном этапе. Потом вы его можете только совершенствовать», — сказал управляющий партнер ООО «МАРВЕЛОУС-АКВА» единственной фабрики в России по производству фабричных цилиндрических аквариумов Максим Марвелоус.

Он уточнил, что сегодня компании столкнулись с «небывалым фактором» — нехваткой кадров. Чтобы без особых потерь выйти из ситуации, пришлось искать новые пути решения. Например, если раньше средний чек на одного клиента был 100 тысяч рублей, то пришлось переориентироваться на клиента с чеком свыше 200 тысяч рублей. В этом случае организация попросту «докручивает» качество предоставляемых услуг.

Производственный рынок сейчас — многогранный и сырой. Не все специалисты готовы брать на себя ответственность за продвижение продукта.

«Если решите производить товары... До финиша доходят не все. Иногда лучше быть специалистом в той или иной отрасли, чем брать на себя ответственность и создавать бизнес», — сказал Максим Марвелоус.

ИТ-предприниматель, резидент коворкинга IT-Paннrk74, создатель платформы для управления финансами ADESK в России Степан Родионов начал свой путь с увольнения с работы в 2015 году. Сначала он запустил контекстную рекламу, потом сделал сайт — и так началась его история создания бизнеса. Ему поступил заказ на 30 тысяч рублей, потом еще один и так все пошло по нарастающей. Спикер отметил, что не все было гладко.

«Я совершил все ошибки, которые можно было совершить. Чтобы один проект состоялся, надо было сделать 10 неудачных проектов. Мы потратили много денег, времени и ресурсов. Это нормально», — сказал Степан Родионов.

Догм и правил на старте в IT-бизнесе нет, уточнил спикер. Но в новый проект нужно заходить с подготовкой. Проще всего заниматься уже существующим бизнесом, где можно ориентироваться на конкурентов и делать продукт лучше.

Если выходить с новым продуктом, нужно понимать — готов ли к нему рынок. Он привел в пример проект о доставке воды по подписке. Идея появилась в 2016 году и, пообщавшись с производителем, он понял, что он пришел с предложением не вовремя.

«Быстрых результатов не будет. В соцсетях вы можете видеть другое, но на самом деле на это нужно время. Нужно иметь запал на длительную работу. Внимание нужно концентрировать на том, что получается, а не на том, что не получается. Мне было страшно начинать проект, который может провалиться. И это нормально, что ваш проект может провалиться. Нужно не бояться, а брать и делать. Все, что нас окружает — сделано людьми, которые не на много умнее вас», — смотивировал аудиторию Степан Родионов.

На площадке «Креатив в промышленных масштабах» директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко выделил наиболее перспективные отрасли: мода, архитектура, IT, дизайн, производство кино и видео.

В Челябинской области больше 9 тысяч промышленных предприятий, озвучил вице-президент Союза дизайнеров России, главный художник Управления архитектуры города Челябинска Павел Писклаков. Он перечислил три вида дизайна: средовой, коммуникационный и промышленный.

Промышленный дизайн — это не только поезда, станки и автомобили. Он также включают в себя простые вещи: посуду, мебель, косметику, пищевые продукты и другое.

Однако чтобы рынок понял, чем предприятие по производству того или иного продукта отличается от конкурентов, нужно технологию правильно упаковать.

«Технология и дизайн приводят к готовому продукту. Дизайн — это то, что приносит деньги», — сказал Павел Писклаков.

В соседнем зале спикеры обсуждали цифровые финансовые технологии в экономике и праве. Среди тем — цифровой рубль, появление которого ранее анонсировал Центробанк.

Заместитель управляющего отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центробанка РФ Наталья Кузьмина озвучила, что цифровой рубль важен для суверенитета нашей страны.

Для пользователя доступ к цифровому рублю будет через приложение кредитных организаций. Для такого вида валюты установят единые правила и тарифы. Это будет средством платежей.

Все переводы для пользователей внутри системы будут бесплатными, для организаций — ниже, чем в СБП. А для оплаты ЖКХ будет взиматься 0,2% комиссии.

Один наличный рубль равен безналичному рублю и одному цифровому рублю. Пилотный проект уже запустили, он реализуется в 11 городах и 13 банках.

Напомним, Русский экономический форум стартовал 9 ноября. Он включил в себя более 30 сессий, на которых выступили 183 спикера. На него зарегистрировались более 3000 участников из 34 субъектов России.