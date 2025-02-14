Бывшие военные городки в Челябинске застроит самарский девелопер

Новый ЖК появится в Советском районе областного центра

Госкомпания ДОМ.РФ подвела итоги аукциона на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в Советском районе Челябинска. На участках общей площадью 33,32 гектара возможно строительство не менее 190 тысяч квадратных метров жилья. Новый микрорайон может возвести «ГВ Холдинг» (Самара), сообщает сайт Bfm74.ru.

Начальная цена права заключения договора КРТ составляла 189,23 миллиона рублей. Участник торгов вносил задаток в размере 37,85 миллиона.

Инвестору предлагается застроить территорию бывших военных городков № 17 и № 34, ограниченную улицами Новосельской, Донбасской, Короленко, Блюхера и Корабельной. Возможно возведение многоквартирных средне- и многоэтажных домов, обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Проект должен быть реализован в течение 12 лет.

«Глобал Вижн Холдинг» работает с 2012 года, считается одним из лидеров Поволжья в строительной отрасли. Среди знаковых объектов — самарские торговый комплекс «Амбар», аутлет молл Letout и жилой макрорайон «Амград».