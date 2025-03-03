Челябинский застройщик изменит параметры ТК на месте долгостроя

В ходе общественных обсуждений возникли вопросы к проекту

В Челябинске завершились общественные обсуждения проекта по возведению жилого комплекса с инфраструктурой на месте долгостроя ЖК «Княжеский», находившегося на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Застройщику «БМ-Групп» (входит в ГК «Икар») нужно изменить планировку территории, в частности по параметрам торгово-досугового комплекса. Заключение о результатах рассмотрения документации опубликовано на сайте мэрии Челябинска. В нем указано, какие вопросы по проекту застройки бывшей территории ЖК «Княжеский» поступили от челябинцев и профильных ведомств.

Обращения от горожан касались размещения магазина, торгово-досугового комплекса и детского сада, строительство которого планируется на участке, давно заросшем бурьяном и имеющем ограничения по видам использования. До строительства дошкольного учреждения в первую очередь планируется освобождение земельного участка от поросли и переустройство инженерных сетей за границы участка. Во вторую очередь предусмотрено проектирование и строительство администрацией города детского сада. Место его размещения сформировано с учетом охранной зоны трансформаторной подстанции.

По месторасположению магазина даны разъяснения, что объект капстроительства расположен с отступами для проезда пожарной техники с двух сторон фасадов магазина. Дорожный проезд не будет затруднен.

Поступили также замечания от представителей налоговой службы (УФНС является собственником граничащего участка), касающиеся строительства объекта коммунального обслуживания — бойлерной. Были даны разъяснения, что возводимые согласно проекту объекты недвижимости не затронут их территорию.

При этом застройщику рекомендовано скорректировать параметры торгово-досугового комплекса, который планируется возвести вблизи 30-этажной высотки. Наименование объекта указано в соответствии с разрешенным использованием земельного участка, а разрешение на строительство выдали еще в 2006 году.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории в Калининском районе города Челябинска с учетом доработки в части параметров объекта капитального строительства — торгово-досуговый комплекс при условии соблюдения технических регламентов, в случае невозможности — отразить в материалах документации по планировке территории», — указано в заключении.

Напомним, компания «БМ-Групп» возведет на месте долгостроя ЖК «Княжеский» монолитный 30-этажный жилой комплекс бизнес-класса с кровлей, которую можно будет эксплуатировать. Подробнее о планах застройщика ИА «Первое областное» писало ранее.