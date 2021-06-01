В Историческом музее Южного Урала ко Дню защиты детей открылась выставка советских игрушек

В экспозицию вошло 350 предметов, среди которых куклы, плюшевые медведи, советский конструктор и игрушечные самосвалы

Ко Дню защиты детей в Историческом музее Южного Урала подготовили выставку советских игрушек «Детство без компьютера» — 350 игрушек, выпущенных во второй половине прошлого века.



«Дети XXI века не мыслят досуга без цифровых гаджетов. Но их родители, дедушки и бабушки жили в другом мире — в окружении кукол, плюшевых медведей и зайцев, игрушечных самосвалов, конструкторов и настольных игр. Нам хочется проверить, можно ли заинтересовать современных детей такими игрушками»,

— прокомментировали сотрудники музея.

В музее подготовили несколько интерактивных площадок: дети с родителями сыграют в настольный баскетбол, в игру «Накорми бегемота» и посмотрят диафильм в домике под столом. Кроме того, на экспозиции оформили фотозону в виде детской комнаты в типичной советской квартире.

Выставка начнет работать с 1 июня на площадке экспозиции «Детский музей» — она находится на цокольном этаже западной башни Исторического музея. Для организованных групп в музее разработали квест с экспонатами выставки, чтобы показать простые развлечения советских детей. Выставка будет работать до 5 сентября 2021 года.