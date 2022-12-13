В Челябинске планируют создать международную производственно-складскую базу площадью более 17 тыс. квадратных метров. Объект может стать одним из ключевых звеньев транспортно-логистических цепочек, сообщили в региональном правительстве.
В центре «Мой бизнес» провели заключительную комиссию по инвестициям. По ее итогам на сопровождение приняли 11 новых проектов с общей суммой инвестиций более 15,2 млрд рублей. Участниками заседания были представители Минэкономразвития области и специалисты института развития.
На заседании обсудили проекты, которые планируют реализовать в Челябинской области. Например, в Копейске построят завод укоренения черенков. Производство обеспечит 100 новых рабочих мест и закроет потребность в области плодовых и декоративных кустарников. В Нязепетровском районе создадут тепличный комплекс по выращиванию растений и цветов. Предприятия обеспечат потребителей отечественными саженцами разных видов растений.
«Стараемся тщательно подходить к отбору проектов. Специалисты предварительно оценивают перспективы реализации и социально-экономический эффект. Предприниматели нацелены на развитие и находят возможность и осваивают новые ниши. По итогам последней комиссий общее число проектов на сопровождении увеличилось до 105»,— прокомментировал руководитель направления инвестиционного развития центра «Мой бизнес» Челябинской области Артем Сагдаков.
Как уточнили в областном правительстве, остальная часть проектов связана с туризмом, обрабатывающим производством и добычей полезных ископаемых. Общая сумма инвестиций увеличилась до 151,8 млрд рублей, планируется создать более 12,8 тысячи рабочих мест.
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