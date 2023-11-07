Почти 60% семей в Челябинской области имеют возможность снять двухкомнатную квартиру

Чтобы денег хватило и на повседневные нужды, доход семьи должен быть более 82 тысяч рублей

В Челябинской области в 2023 году почти 60% семей с двумя детьми имеют возможность арендовать двухкомнатную квартиру. В рейтинге доступности аренды жилья регион занял 17-е место, передают исследователи издания «РИА Новости».

По данным издания, снять двухкомнатную квартиру могут позволить себе 57,1% южноуральских семей. При этом их ежемесячный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, должен составлять 82,5 тысячи рублей.

В тройку лидеров рейтинга вошли Кемеровская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан — там позволить себе снять квартиру могут 70,2, 68,3 и 65,8 процента семей соответственно. При этом ежемесячный доход семьи в Кемеровской области и Татарстане должен быть около 75 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — почти 105 тысяч рублей.

Аутсайдеры рейтинга — Кабардино-Балкарская Республика, Республики Дагестан и Ингушетия. Там позволить себе снять квартиру могут от 13,1 до 16,8 процента семей. При этом их доходы должны быть на уровне от 75 до почти 93 тысяч рублей.