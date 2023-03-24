Треть челябинцев сортируют мусор и сдают батарейки для заботы о природе

Многие горожане ходят в магазин с шоперами, чтобы не плодить пластик

Примерно у каждого третьего жителя Челябинска есть экологические привычки, которые помогают снизить нагрузку на окружающую среду. Самые распространенные — экономия воды и электричества, сортировка мусора и утилизация опасных отходов, а также перепродажа вещей в интернете. Такие результаты дал соцопрос, проведенный сервисом онлайн-объявлений «Авито».

Специалисты компании выяснили, что 36% жителей Челябинска стараются экономить воду и электричество, чтобы снизить расходы на услуги ЖКХ и сократить потребление природных ресурсов. Эта экопривычка характерна для людей старше 45 лет, причем чаще присуща женщинам, чем мужчинам.

Примерно столько же челябинцев (особенно люди старшего возраста) ответили, что сортируют мусор. 28% опрошенных вдобавок используют меньше пластика: не покупают одноразовые стаканчики в кафе, ходят в магазин с шоперами и т. д. Такая же доля горожан сдает на переработку лампочки и батарейки.

Более 40% жителей Челябинска рассказали, что продают ненужные вещи онлайн. Каждый десятый опрошенный активно покупает товары с рук вместо магазинных — в том числе из экологических соображений. В «Авито» утверждают, что перепродажа товаров с помощью платформы в 2020—2022 годах помогла предотвратить выброс более 55 млн тонн парниковых газов, что сопоставимо с прекращением эксплуатации всех легковых автомобилей в России на полгода.

В отсутствии экологических привычек признались 11% опрошенных жителей Челябинска.