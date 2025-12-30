В Челябинске красная рыба к новогоднему столу подорожала на 10%

Лососевые виды продают по цене от 1000 рублей за килограмм

Выбор рыбы на торговых прилавках Челябинска большой. В наличии лососевые породы рыб (семга, форель, кижуч), скумбрия, треска, сельдь, кета, нерка, горбуша — то, что обычно челябинские хозяйки закупают к новогоднему столу. ИА «Первое областное» выяснило, насколько подорожала рыба к празднику.

В розничной сети Челябинска замороженную семгу продают по 1500 рублей за кило, если рыбка небольшого размера. Оказывается, цена варьируется от размера самой рыбы, поскольку стейки из нее будут разными. Самая крупная семга весом более 7 килограмм идет по цене от 1700 рублей за кило, то есть за одну рыбу придется заплатить 12 тысяч рублей. Есть и готовые стейки в продаже: 1950 рублей за кило.





Рыба без головы и потрошеная в заморозке — дороже. Если необходимо самому разделывать и чистить рыбу — дешевле в среднем на 300 рублей за штуку. Охлажденный стейк семги продают за 2690 рублей за кило, набор для ухи — 550 рублей за кило.

Форель стоит немного дешевле: крупная рыба продается по 1500 рублей за килограмм, мелкая — от 1000 рублей. В прошлом году можно было найти в продаже замороженную форель по цене 850 рублей.

Кижуч в заморозке продают по 1650 рублей за кило. Лосось дальневосточный (горбушу) можно приобрести по цене 675 рублей, но крупные рыбины стоят от 750 рублей и выше. Стейки горбуши продают по цене 660 рублей за килограмм. Также большой выбор креветок (крупные по 800 рублей).





По данным Росстата, лососевые виды рыб подорожали в 2024 году на 4,1%, в 2023-м — на 21,8%, в 2022-м — на 13,1%. Среди причин — повышение стоимости кормов, электроэнергии, обслуживания хозяйств и логистики. В этом году рыба к новогоднему столу подорожала на 10—40%.

На Южном Урале, который еще называют краем озер, озерной и речной рыбы производится все больше. В сезон ее много поступает на торговые прилавки.

В Минсельхозе Челябинской области сообщили, что 2025 год для рыбоводства и рыболовства в регионе сложился благоприятно. По статистике, за 11 месяцев общий объем добычи водных биоресурсов увеличился на 32% к уровню прошлого года и составил 1564,3 тонны рыбы.

Высокие темпы производства обусловлены улучшением погодных условий, что привело к подъему уровня воды в водоемах практически до средневодных лет, а также господдержкой рыбоводческих предприятий. В этом году компаниям впервые выплатили 9,5 миллиона рублей субсидий на приобретение рыбопосадочного материала, что позволило возместить 90% затрат на эти цели.

Предприятия, в свою очередь, увеличили выпуск аквакультуры. Это должно обеспечить увеличение производства товарной рыбы до 3000 тонн по итогам 2025 года.