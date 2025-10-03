Рыбоводам Челябинской области выплатят субсидии на покупку мальков

На эти цели в этом году направят 21 миллион рублей

Минсельхоз Челябинской области выплатит субсидии рыбоводным предприятиям региона на покупку рыбопосадочного материала — личинок и мальков. На эти цели в этом году направят 21 миллион рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Субсидии будут выплачены для возмещения затрат на покупку рыбопосадочного материала сиговых и карповых видов рыб — до 90%. Рыбопосадочный материал должен быть приобретен с 1 июня 2024 года по 15 октября 2025 года, а выпущен в воду на рыбоводных участках региона с 1 марта по 15 октября 2025 года. Этот вид господдержки будет способствовать реализации целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В министерстве рассчитывают возместить расходы рыбоводных предприятий региона на приобретение 50 миллионов личинок и молоди сиговых и карповых видов рыб.