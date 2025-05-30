В Челябинской области будут развивать природный туризм, рыбалку и горнолыжки

Определены приоритетные направления до 2030 года

В Челябинской области определили приоритетные направления развития туризма до 2030 года. В их числе природный туризм, создание комфортных условий для отдыха на горнолыжных курортах и озерах, включая рыбалку. Об этом сообщили в Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

В Челябинской области выделено шесть зон развития туризма с высоким потенциалом, три из которых являются межрегиональными кластерами с Башкортостаном. В рамках схемы предлагается приоритетное резервирование земельных участков под туристические объекты в этих зонах.

Развитие туристической инфраструктуры в регионе будет осуществляться с учетом крупных инвестпроектов, таких как горнолыжные центры «Аджигардак», «Солнечная долина», «Завьялиха», термальные комплексы «Баден Баден Тургояк», «Крутой берег» и парки развлечений «Притяжение», «Троицкая крепость», «Фанпарк», «Большая вода».

Реализация всех намеченных мероприятий откроет для региона новые возможности, привлечет новых инвесторов и позволит повысить туристический потенциал. Согласно прогнозам, за период 2023—2030 годов на макротерритории Большого Урала объем туристического потока увеличится на 75%.