В Челябинской области в 2025 году вырастет производство рыбы

Росту аквакультуры в регионе способствуют полноводные водоемы и господдержка

Рыбоводные предприятия на Южном Урале планируют увеличить объем производства в 2025 году на 10%. Вылов вырастет до 3 тысяч тонн против 2728 тонн в прошлом году. Этому способствует завершение природного засушливого цикла и комплексная поддержка государства, сообщают в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Многолетний период снижения водности в южноуральских озерах и водохранилищах завершился, как отмечают специалисты.

«В этом году в Челябинской области водоемы наполнились практически до уровня средневодных лет, а значит, каких-то рисков для рыбы сейчас нет. Поэтому мы рассчитываем на десятипроцентный рост добычи аквакультуры», — рассказал начальник управления технологического обеспечения продовольственной безопасности областного Минсельхоза Алексей Екимов.

Благоприятная природная обстановка позволила хозяйствам вовремя и в полном объеме провести зарыбление — выпустить в водоемы необходимое количество личинок и молоди различных пород.

Не менее важным фактором роста является системная финансовая поддержка. Минсельхоз региона предоставляет рыбоводам ряд мер господдержки, в числе которых субсидии на капитальное строительство рыбоводных объектов.

Также начинающие предприниматели могут воспользоваться грантами «Агростартап» для приобретения рыбопосадочного материала, лодок и оборудования.

С 2025 года введен новый вид поддержки для пастбищных рыбоводческих хозяйств — субсидии на приобретение личинок и молоди сиговых и карповых пород. Сейчас на портале «Электронный бюджет» идет отбор получателей этих средств, которые будут перечислены в декабре.

За последние пять лет маловодья в регионе активно развивалось индустриальное рыбоводство. Было построено множество комплексов с установками замкнутого водоснабжения, где в бассейнах выращивают ценные виды рыб: осетровых, форель и муксуна. Параллельно пастбищные хозяйства в естественных водоемах специализируются на пеляди, рипусе, карпе и сазане.



Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Шершни выпустили 400 тысяч экземпляров молоди сазана.