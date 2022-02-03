В Челябинске к лету благоустроят муниципальные пляжи

На работы направят более 3 млн рублей

Муниципальная организация «Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска» ищет подрядчика для проведения благоустройства муниципальных пляжей. Выполнить работы нужно будет до 12 мая 2022 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 3,2 млн рублей. В перечне работ значатся планировка территории, вывоз земли, доставка песка, монтаж секционных ограждений с воротами, обустройство площадок для мусорных контейнеров и биотуалетов.

Заявки на участие в аукционе принимают до 10 февраля. Подрядчика выберут 14 февраля.

В 2021 году на территории Челябинска были открыты шесть благоустроенных муниципальных пляжей. По два на Первом озере (переулок Мамина и улица Черничная в Чурилово), на озере Смолино (улицы Дачная и Новороссийская) и на Шершневском водохранилище (улица Худякова и неподалеку от Изумрудного карьера).