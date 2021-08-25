С челябинцев незаконно требуют деньги за вход на пляж

Минэкологии пригрозило наказать арендаторов берега

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Сегодня, 25 августа, в редакцию ИА «Первое областное» обратилась жительница Челябинска Лариса с просьбой осветить произошедшую с ней ситуацию. Женщина пришла отдохнуть на частный пляж «Каспийский берег», расположенный на Шершневском водохранилище, однако ее не пустили молодые люди — за вход они потребовали плату.

«Нас не пускают бесплатно, хотя мы хотим только поплавать в озере и не собираемся пользоваться шезлонгами и другим оборудованием», — говорит Лариса.

Согласно Водному кодексу РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, а это значит, что коммерсанты не вправе запрещать проход к водоему, даже на территории частного пляжа. Плату разрешается взымать только за то, что коммерсанты предоставляют в качестве дополнительных услуг: шезлонги, зонтики или туалет. Об этом Первому областному информагентству рассказали в министерстве экологии Челябинской области.

«Оплата с посетителей взимается только в случае пользования инфраструктурой пляжа. Исключение составляют пляжи медицинских учреждений и специализированных санаториев. Министерство экологии регулярно по жалобам граждан организует рейды, проводит разъяснительные беседы с арендаторами и пресекает факты самовольного ограничения доступа к водоемам. Если жители Челябинской области столкнулись с подобными фактами, рекомендуем направить обращение в интернет-приемную министерства экологии Челябинской области. Такое сотрудничество позволит отслеживать нарушения в режиме онлайн и оперативно реагировать на них, привлекая к административной ответственности всех нарушителей», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

С администрацией пляжа для получения комментария связаться не удалось.

Напомним также, что летом 2020 года свои претензии к владельцам «Каспийского берега» уже высказывали Роспотребнадзор и администрация Челябинска. Тогда, по данным прокуратуры Челябинской области, в деятельности индивидуального предпринимателя выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации водоснабжения и водоотведения, организации питания в кафе AngelA, а также многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

Напомним, недавно Роспотребнадзор запретил челябинцам купаться в Шершневском водохранилище. Вода на двух пляжах не соответствует гигиеническим нормативам.