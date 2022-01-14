Городской пляж на Тургояке благоустроят за 10 млн рублей

Победивший в конкурсе подрядчик снизил начальную цену на треть

Завершено определение подрядной организации по выполнению благоустройства городского пляжа на озере Тургояк (второй этап) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа на 2018—2024 годы». Победителю торгов удалось снизить начальную цену конкурса на треть, сообщает сайт госзакупок.

Победителем конкурса признана Мухтарова П. И., предложившая выполнить работы по благоустройству городского пляжа за 10 млн 459 тысяч рублей. Напомним, начальная цена торгов составляла 15 млн 243 тысячи рублей. Компания ООО «Миассдорстрой» предложила выполнить строительные работы за 10 млн 535 тысяч рублей, поэтому проиграла в торгах.

Согласно техзаданию, победителю торгов необходимо разместить на городском пляже несколько малых архитектурных форм в виде игровых комплексов, а также шезлонги, качели с навесом, раздевалки, урны, велопарковку, волейбольные сетки. Завершить работы необходимо до сентября 2022 года. При этом на все виды работ будут распространены гарантийные обязательства.

«Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет три года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в выполненных работах, обнаруженные в гарантийный срок. Гарантии качества распространяются на все используемые материалы и работы», — говорится в техническом задании.

Городской пляж украсят игровые комплексы «Летучий голландец», длина которого составляет более 9 метров, ширина — 7 метров, а высота — почти 5 метров. Корабль для детских забав будет выполнен из влагостойкой фанеры, клееного бруса, металлических конструкций, армированной резины. Алые паруса сделают из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры.

Игровой комплекс «Джунгли спорт» будет включать в себя рукоход, горку, различные лестницы и канатный спуск. Длина изделия — более 6,5 метра, ширина — 5,5 метра, высота — более 3 метров.





На пляже разместят как обычные шезлонги, так и усиленные металлическим каркасом. Качели подрядчику предстоит установить с навесом, чтобы можно было любоваться красотой озера в любую погоду.