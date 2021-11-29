В Троицком районе прокуратура потребовала оборудовать пляжи к 2022 году

В муниципалитете нет оборудованных мест массового отдыха у воды

Прокуратура Троицкого района установила, что местная администрация не принимает меры для организации мест и создания условий для массового отдыха людей на водных объектах. На территории муниципалитета отсутствуют пляжи, сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

Главе Троицкого района было внесено представление об устранении нарушений закона, однако меры не приняты, в связи с чем прокурор обратился в суд с требованием организовать муниципальные пляжи.

«На администрацию возложена обязанность в срок до 1 мая 2022 года установить места традиционного массового отдыха на водных объектах общего пользования и организовать муниципальные пляжи в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к водным объектам», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Апелляционным определением Челябинского областного суда решение первой инстанции оставлено без изменения.