В Челябинске издревле было престижно заниматься торговым делом

ИА «Первое областное» выяснило, где проходили караванные пути и первые ярмарки

Ко Дню торговли, который в России традиционно отмечается в последнюю субботу июля, ИА «Первое областное» решило узнать, как развивалось торговое дело в нынешней Челябинской области в 17-18 веках и чем торговали наши предки. Многие, казалось бы, очевидные вещи о местных купцах оказались мифами. Заморский чай везли в Среднюю Азию от нас, а Челябинск долгое время пытался забрать ярмарку из Троицка. Торговля была крайне рискованным делом, но приносила неплохой доход. А купцы помогали городскому обществу.

На пути караванов вставали крепости

Торговля возникла очень давно. Вначале как обмен вещами, затем, когда появляются деньги, обретает привычные нам черты. Торговля всегда означает передвижение — в одних случаях продавец везет товар на рынок, в других — покупатель едет за нужным товаром, что подразумевает наличие дорог. И дорог на Южном Урале и в Зауралье было много еще с древности.





Фрагмент ланд-карты 1737 года. Пунктиром показаны некоторые дороги, существовавшие к тому времени, в том числе дорога, которая шла вдоль Уральского хребта, с юга на север.



Одни дороги пересекали Уральский хребет, другие шли с юга на север — из степей и лежащих за ними городов Центральной Азии в северные леса. Юг мог предложить то, чего не было на севере, и наоборот. Вспомним, как погиб Ермак — он отправился выручать караван из Центральной Азии, который якобы собирались разграбить татары. То есть караванная торговля за Уралом вполне себе развивалась до включения этих территорий в состав государства.

«В 16 веке территория нынешнего Урала вошла в состав Российского государства и приняла огромный поток русскоязычного населения. Стала активно развиваться торговая деятельность, о чем можно судить по большому количеству караванных путей. Главным стимулом был растущий спрос. В описаниях старинного быта можно встретить кольчуги и панцири, лук самарканской работы, который явно привозной. Одежду здесь изготавливали из крапивного волокна, но уже тогда встречаются и хлопковые материалы, их тоже завозили в тюках из Средней Азии»,— рассказывает доцент кафедры «Древняя история и этнология Евразии» ЮУрГУ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований Гаяз Самигулов.

По его словам, когда пришло русское население, то слободы, а позже крепости ставили как раз на тех самых старых дорогах. С одной стороны, так хотя бы частично перекрывались удобные пути набегов, с другой — упрощался сбор торговых пошлин с проезжавших торговцев. А торговля возникала если не мгновенно, то вскоре после того, как появлялись поселения — людям нужны были инструменты, оружие, ткани и многое другое.

В Челябинской крепости вскоре после ее постройки рядом с восточной стеной сформировалось торжище. В 1740-х годах там был построен Гостиный двор — корпус лавок, где торговали местные и приезжие купцы. А вообще на этой площади, называвшейся Соборной или Торговой, шла бойкая торговля вплоть до 1920-х годов. Сегодня это площадь Искусств перед Театром оперы и балета имени М. И. Глинки.





Фрагмент плана Челябинска 1784 года, под № 13 показан Гостиный двор

Свое купечество в Челябинске появляется с 1740-х годов, а в 1753 году была сформирована ратуша — суд для представителей городских сословий. Купцы закупали в других городах все необходимое для Челябинска и его жителей: от деревянных ложек до оружия и от писчей бумаги до сюртуков. Многие купцы совмещали занятия торговлей с другими промыслами — кто-то занимался поисками полезных ископаемых, другие организовывали салотопенные, мыловаренные либо кожевенные заводики или брали на откуп поставки соли в местные склады.





Торговые лавки на площади Челябинска — фасад, разрез и план

А вы знали, что заморский чай и специи изначально везли из Исетской провинции, куда входила Челябинская крепость, в Среднюю Азию, а не наоборот? Оттуда везли в достатке к нам глиняную посуду, поскольку гончаров здесь почти не было.

«Челябинская крепость изначально была поставлена немного удаленно от основных дорог, но в последствие вокруг сформировалась целая сеть торговых путей. Троицк сразу возводился на пересечении множества торговых путей, поэтому по уровню развития торговли всегда оставался в лидерах. Здесь проходили первые торговые ярмарки, к примеру, одна из самых крупных — Никольская. По приказу тогдашнего воеводы на протяжении нескольких десятков лет пытались „перенести“ ярмарку в Челябинскую крепость, но торговцы все-равно везли товар на продажу к Троицку. И сегодня приграничная территория играет большую роль в развитии экспорта»,— говорит Гаяз Самигулов.

Никольскую ярмарку в 17 веке отличал большой ассортимент товаров. Везли туда из стран Средней Азии хлопок (пряденый и не пряденый), посуду, баранов, но особым спросом пользовалось полынное семя. Его завозили огромными тюками на Урал. Это было самое эффективное средство борьбы с насекомыми в доме.

Торговым делом заниматься почетно

Заниматься торговлей в наших краях всегда считалось престижно. В основном в торговлю шли городские жители и крестьяне, а также мастеровой люд — станочники, кузнецы, обувщики, которые открывали собственную торговую лавку при жилище.

Торговля приносила неплохой доход, но была крайне рискованным делом. Товар могли уничтожить разбойники, он мог испортиться, потеряться в пути... Многие купцы уже тогда оформляли займы, брали ссуды, рисковали большими деньгами. Разориться можно было за один день.

Первые механизированные предприятия появляются в Челябинске вскоре после постройки крепости. Это были мельницы, механизм которых приводился в действие силой падающей воды. А в 1770-х годах купцы Боровинские строят первую пильную мельницу, то есть лесопилку, также приводившуюся в действие водой, вращавшей водяное колесо. Пильная мельница позволяла гораздо экономнее получать доски из бревен.

«Состоятельные купцы были основой городского сообщества — на них ложились основные расходы при возникновении дополнительных натуральных повинностей — сбор на рекрутов, ремонт моста и т. д., они зачастую уплачивали значительную часть подушной подати — основного годового налога — беднейших представителей городских сословий, чаще всего это были вдовы с малолетними детьми. Так что купечество не только пополняло свою кубышку, но и являлось своего рода поддержкой равновесия городского общества»,— считает Гаяз Самигулов.

Развивалась в те далекие времена и международная торговля. Она существовала и до появления русских крепостей, но с 1730-х — 1740-х годов получила новый вектор развития. Еще в конце 1730-х годов казахи приезжали к Челябинской крепости для меновой торговли. Они привозили волчьи и лисьи шкуры, пригоняли баранов и обменивали их на хлеб.

С постройкой Троицкой крепости место проведения меновой торговли перешло туда, поскольку новая крепость была поставлена на старой дороге и была расположена практически в степи. Ехать туда казахам было ближе, чем в Челябинск, да и находился теперь Челябинск достаточно далеко от границы. В 1749 — 1750 годах были проведены первые крупные меновые торги, после чего губернатор И. И. Неплюев вместе с А. И. Тевкелевым решили организовывать под Троицком Меновой двор.





Вид площади в Троицке, отправка каравана на ярмарку, 1750-е годы

Торговля на Троицком меновом дворе продолжалась несколько месяцев, обычно с конца апреля — мая до конца сентября — октября. Товары были самые разные — из Средней Азии и Персии (Ирана) везли ткани, «бумагу пряденую и непряденую», то есть хлопок (хлопок тогда называли бумагой, сегодня отголосок этого сохранился в обозначении «хлопчато-бумажные ткани»), сухофрукты, цитварное (полынное) семя от домашних насекомых и многое другое.

Со временем торговля развивалась и зачастую купцы из Бухары или Самарканда, оставив часть товара в лавках Менового двора, нанимали людей с подводами или вьючными животными, и отправлялись со значительной частью товара на Макарьевскую (неподалеку от Нижнего Новгорода) или Ирбитскую (ныне Свердловская область) ярмарки. Отправлялись и российские караваны в Бухару, Самарканд, Ташкент, и везде их ждали с особым нетерпением.