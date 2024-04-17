Какие места в торговых центрах считаются самыми опасными

Там скапливается больше всего патогенов

Большинство людей любит бывать в торговых центрах, но эти объекты являются не только местом для удовольствия шопоголиков, но и средой скопления микроорганизмов, угрожающих здоровью.

«Наиболее опасны в торговых центрах сами люди, ведь зараженный человек — это переносчик вирусных заболеваний. Подхватить в торговом центре реально не только грипп или ОРВИ, но и микроспорию или чесотку. Это возможно, если вы берете товар из рук больного человека или примеряете после него одежду», — говорят инфекционисты.

Купленные овощи и фрукты способны привести вас в инфекционное отделение с гепатитом A, то есть желтухой, потому эти продукты нужно всегда хорошо мыть перед употреблением и лучше не приобретать в торговых павильонах свежевыжатые соки.

Опасаться в ТЦ следует кнопок лифта, ручек эскалатора, стола на фуд-корте, общественного туалета — здесь болезнетворные бактерии скапливаются в огромном количестве.

«Не рекомендуется пользоваться пробниками декоративной косметики — можно легко подхватить кожную патологию», — отмечают врачи.

Так что, вернувшись из магазина домой, да и из любого общественного места, следует надлежащим образом помыть руки с мылом, и лучше дважды.