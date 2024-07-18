В Челябинской области иностранцам запретили работать в автосервисе и торговле

Нововведения затронут 60% иностранцев, работающих на основании патентов

В Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Решение губернатора — очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции.



Сообщается, что в установленный запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан на основании патентов добавлены в том числе такие виды деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, деятельность по предоставлению прочих персональных услуг, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками, деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

Нововведения коснутся до 60% иностранцев, работающих в регионе на основании патентов. Оставшиеся 40% задействованы в реальном секторе экономики: в строительстве и обрабатывающем производстве.

Напомним, ранее глава региона заявлял, что число требований к мигрантам будет расти по всем направлениям — от патентов до программы переселения соотечественников.