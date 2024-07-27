Алексей Текслер поздравил с Днем работника торговли

Южноуральские бизнесмены оперативно реагируют на запросы потребителей

Ежегодно в четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех причастных к этой сфере с профессиональным праздником и подчеркнул, что торговля всегда была и остается одним из ключевых драйверов экономического развития и залогом процветания Челябинской области.

«В условиях беспрецедентного санкционного давления наш бизнес успешно адаптируется, открывает для себя новые возможности, выходит на рынки дружественных стран, оперативно реагирует на запросы потребителей внутри и за пределами региона», — отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, крепкой основой этого успеха служат высокий профессионализм и самоотдача работников торговой отрасли, внимание к людям и стремление приносить пользу стране.

Губернатор пожелал всем работникам торговли крепкого здоровья, счастья и удачи в делах.

День работника торговли был учрежден в 1966 году. Это профессиональный праздник не только продавцов, но и всех, кто работает в этой сфере: кассиров, мерчандайзеров, товароведов, управляющих торговыми точками, супервайзеров и многих других.