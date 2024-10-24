В Челябинске ищут подрядчика для установки 20 светящихся деревьев к Новому году

Работы необходимо выполнить до 15 декабря

В Челябинске объявили торги по поиску подрядчика для установки 20 светящихся деревьев к Новому году. Подрядчику необходимо завершить работы до 15 декабря. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию арт-объекты планируется установить в шести общественных пространствах Челябинска. Светящиеся деревья появятся на набережной реки Миасс (рядом с цирком), на Алом поле, в сквере имени Андреевского, на Тополиной аллее рядом с «РМК-ареной», в ПКиО Курчатовского района и на пешеходной зоне по Комсомольскому проспекту вблизи сквера Ч. Т. Айтматова.

Начальная цена контракта составляет 21,8 миллиона рублей. В нее включены работы по изготовлению, доставке, установке светящихся деревьев.

«Элементы изделия: ствол и крона. Крона и ствол изделия изготовлены из алюминиевого проката. Подиум представляет собой жесткую устойчивую конструкцию с местом для сидения. Для светового наполнения используется светящаяся нить», — следует из документации.

Высота деревьев должна быть не менее 4,9 метра и не более 5,3 метра. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту составит 5 лет.