Четырехполосную дорогу построят на Тополиной Аллее в Челябинске

Магистраль улучшит транспортную доступность новых микрорайонов

В Челябинске состоялись публичные слушания по проекту планировки территории под строительство дороги по улице 250-летия Челябинска в микрорайоне Тополиная Аллея. Новая магистраль появится между улицами Академика Королева и Северной. На слушаниях против использования земли под дорогу возражений не было, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Фактически сейчас под будущую магистраль узаконивают участки. Проекта новой дороги пока что нет, но его планируется разработать до конца этого года. Неизвестны также сроки строительства и объем средств на работы, пояснил корреспонденту ИА «Первое областное» представитель комитета дорожного хозяйства городской администрации.





Улицу 250-летия Челябинска планируется сделать магистральной улицей районного значения, сказано в пояснительной записке к публичным слушаниям. На участке между Академика Королева и Северной построят четырехполосную дорогу из асфальтобетона. Длина нового участка составит 450 метров. Ширина полосы движения будет 3,75 метра, тротуаров — от 2,25 до 3 метров. Саму дорогу и тротуары разделят бортовыми камнями.

«В технико-экономической части проекта рассмотрены современное состояние и перспективы развития экономики и транспортной сети района тяготения. Определена интенсивность движения автомобилей на отчетный период, прогнозы на начало эксплуатации, 10-летнюю и 20-летнюю перспективы. К 2043 году (расчетный срок) интенсивность движения автомобилей на участке строительства достигнет приведенных к легковому автомобилю 2528 авт./час. Структура движения транспорта характеризуется преобладанием в потоке легких и средних по грузоподъемности автомобилей», — сказано в документации по планировке территории, разработанной компанией «СибирьИнстройПроект».





Вдоль дороги планируется сделать велодорожку шириной два метра. Пешеходные переходы устроят по принципу «безбарьерной среды» для маломобильных групп населения. Кроме того, на пересечении с улицей Академика Королева поставят остановочный пункт для автобусов. Там же и на перекрестке с улицей Северной установят светофоры. Новых парковок не будет, но существующие сейчас отремонтируют. Подумали и про озеленение — вдоль дороги постелют газон, высадят деревья и кустарники. Планируется сохранить максимально возможное число деревьев существующей березовой рощи.