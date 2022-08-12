На строителей набережной в Челябинске подали в суд из‑за памятника истории

Госкомитет по охране культурного наследия недоволен состоянием подпорной стены XIX века

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск Госкомитета охраны объектов культурного наследия региона к ООО «Строймеханизация» и комитету дорожного хозяйства Челябинска с требованием провести реставрацию и консервацию исторической подпорной стены на берегу реки Миасс. Она находится за зданием филармонии со стороны реки. Объекту, по мнению краеведов, не менее 170 лет.

В иске говорится, что необходимо обязать ответчиков устранить нарушения федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия народов РФ» в отношении двух участков старинной подпорной стены (второго и третьего) путем проведения мероприятий по консервации, реставрации и воссозданию.

Подпорная стена является элементом выявленного памятника истории «Культурный слой Челябинска XVIII—XIX веков», расположенного в Центральном и Калининском районах, поэтому реставрация и консервация ее участков предусмотрена научно-проектной документацией. Работы по сохранению исторического памятника должны были быть выполнены во время строительства новой набережной.

Прежний подрядчик ООО «Урал-сервис-групп», выполнявший работы по контракту в 2019 году, повредил подпорную стену, что стало одной из причин расторжения контракта. В результате изучения повреждений удалось обнаружить ранее неизвестный участок набережной. Вновь объявленные торги в марте 2021 года выиграло ООО «Строймеханизация», принадлежащее семье известного бизнесмена Сергея Вайнштейна. Цена контракта составила 490 млн рублей.

По данным краеведов, подпорная стена — это уникальное сооружение для Челябинска, имеющее высокую историческую ценность. Стена возведена из гранита, добытого в Челябинском городском бору. Ее необходимо реставрировать в соответствии с требованиями российского законодательства.

Суд постановил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц администрацию города Челябинска, ООО «Ретрострой», ООО «Центр историко-культурных исследований „Астра“» для получения объективной оценки ситуации. Следующее заседание назначено на 31 августа.

ИА «Первое областное» направило запрос в ООО «Строймеханизация» с просьбой прокомментировать информацию о судебных разбирательствах. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

