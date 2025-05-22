Как не отравиться шаурмой

Не стесняйтесь покинуть торговую точку, если вас что‑то смутило

Шаурма — это вкусно, сытно, быстро и удобно, но иногда бывает еще и опасно. Блюдо входит в число тех, которыми легко отравиться, особенно в теплый сезон, когда патогены активнее могут размножаться в ингредиентах, да и к условиям, в которых готовится шаурма, часто возникают вопросы. Как защитить себя от отравления?

«Больше нарушений санитарных условий обычно имеется в точках уличной торговли. Если продавец шаурмы выглядит неопрятно, работает в грязной одежде и без перчаток либо перчатки кажутся „многоразовыми“, сразу уходите из этого места. Помните, что работникам общепита также полагается носить шапочку, полностью закрывающую волосы», — говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.

На что еще обратить внимание:

• Ингредиенты для шаурмы должны храниться в прозрачном и чистом холодильнике и не иметь признаков порчи. Холодильник в таком месте обязателен.

• Необходима раковина, откуда идет чистая вода. Если ее нет, есть пищу здесь не стоит.

• Рабочий стол, где готовится еда, — чистый и на нем нет посторонних предметов, типа телефона и прочего.

• Когда повар также является кассиром, посмотрите, соблюдает он гигиенические нормы или, рассчитав одних покупателей, сразу готовит грязными руками для других.

• Торговая точка должна быть снабжена профессиональными дезинфицирующими средствами, которые видны покупателям.

• В таком месте важен и кондиционер: в жарких помещениях еда быстро портится.

• Место выдачи продукции и расчета покупателей также должно поддерживаться в чистоте.

• Еще можно посмотреть, в каком состоянии находится пол, это часто говорит о многом.