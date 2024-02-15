Врачи назвали шаурму полезным блюдом

Если она приготовлена из хороших продуктов, ее можно есть без опасений

Врачи отмечают, что потребление шаурмы из качественных ингредиентов позволяет профилактировать сердечно-сосудистые катастрофы, диабет и даже онкопоражение предстательной железы.

«Никакого секрета нет, просто в состав шаурмы входят полезные продукты в виде свежих томатов, огурцов, болгарского перца, зелени — в них много клетчатки, витаминов и микроэлементов. В курином филе есть ценный белок, а в натуральной томатной пасте — ликопин (это вещество предотвращает зарождение воспалительных процессов и злокачественных новообразований). Ликопин особенно полезен для здоровья простаты», — говорят медики.

Правильный лаваш, представляющий собой медленные углеводы, может использоваться в диетических блюдах и предупреждать развитие сахарного диабета.

Нежирная шаурма без обилия соуса и соли вполне вписывается в рацион людей, которые следят за калорийностью своего питания. Такую еду можно считать полезным перекусом. Главное — выбрать проверенное место для ее покупки либо готовить шаурму дома.