В городах Челябинской области составят списки дорог для ямочного ремонта

При необходимости на участках могут полностью заменить покрытие

За прошедшую неделю жители нашего региона оставили более 600 сообщений и обращений по дорожной тематике. Данную статистику приводит Центр управления регионом, где на прошлой неделе призвали южноуральцев оставлять им жалобы на состояние полотна. Как сообщили в учреждении, за семь дней поступали обращения и по не очищенным от наледи дворам, и по плохому качеству воды. Больше всего таких жалоб поступает от челябинцев.

«В апреле специальные комиссии в городах составят список дорог, где нужно сделать ямочный ремонт, а где необходимо полностью заменить полотно», — сообщили в ЦУР Челябинской области.

Уже есть и конкретные планы по «дорожным» обращениям жителей региона. Например, в Челябинске до конца июля заменят покрытие в переулке Мамина, а также сделают ямочный ремонт на улицах Салютной и Комарова. На пересечении Первой Пятилетки и Мамина коммунальщики восстановят нарушенное ими благоустройство. Кроме того, на 250-летия Челябинска от Академика Сахарова до Татищева будут грейдировать дорогу.

Запланированы работы и в Сатке. Подрядчик исправит свои же недостатки на дороге к поселку Западному, а на участке дороги между остановками «Профилакторий» и «Динамитный» тоже проведут работу над ошибками в рамках гарантийных обязательств.

Власти Челябинска сегодня отчитались о том, что начавшийся в первой декаде марта ямочный ремонт уже охватил все районы города. В порядок приводили те участки, которые большего всего подверглись разрушениям после зимы. Ремонт уже горячим асфальтобетоном намерены начать в апреле, когда установится стабильная температура воздуха со знаком «плюс». Тем не менее горожане продолжают жаловаться на состояние проезжих частей в некоторых районах областного центра.