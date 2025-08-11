В Челябинске число электрозаправочных станций выросло на треть

Средний чек зарядки достиг 252 рублей за 100 километров

В Челябинске число электрозаправок за год выросло на 31% — до 84 штук. Столица Южного Урала вошла в топ‑10 городов страны с большим количеством общедоступных ЭЗС, сообщили ИА «Первое областное» аналитики 2ГИС. Они изучили развитие общедоступной инфраструктуры для зарядки электромобилей в России — где электрозаправки появляются быстрее, когда и какие виды станций чаще ищут водители.

По представленным данным, за год число общедоступных электрозаправок в стране выросло на 40% и превысило 6 тысяч. Больше всего станций — в Москве: в августе 2025 года их стало более 900, что на 64% больше, чем год назад. Вместе с Московской областью их количество превысило 1500.

На втором месте — Санкт-Петербург: более 330 станций, рост за последние 12 месяцев составил 36%. Третье место удерживает Красноярск — 169 станций, прирост — 3%.

Общедоступные заправки электромобилей появляются в курортных регионах, особенно активно — на юге России. Количество станций зарядки в Майкопе за год достигло 30 (рост в 6 раз за счет эффекта низкой базы), в Кавказских Минеральных Водах — 36 станций (в 4,5 раза). Кроме того, больше чем в два раза выросло количество электрозаправочных станций в Калининграде.

По данным 2ГИС, чаще всего пользователи ищут быстрые зарядки (от 25 до 100 кВт) — ее выбирают 42% владельцев электромобилей. Самые популярные коннекторы: GB/T DC (42%), GB/T AC (18%) и Type 2 (12%). Это может быть связано с ростом числа китайских электромобилей.

Отметим, на Южном Урале развитие инфраструктуры для электромобилей стартовало в 2019 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. В 2023‑м регион включили в пилотный проект по этому направлению. В Челябинской области опыт установки ЭЗС есть у НПО «Электромашина», «Электрокарс Рус», «МРСК Урала», «Интерсвязь», «ЭЗС Русгидро».

В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром‑2024» достигнуты договоренности, что концерн «Уралвагонзавод» наладит выпуск электрозарядных станций в Челябинской области. Тогда же состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора АО «Концерн „Уралвагонзавод“» Александра Потапова. По итогам подписаны соглашения, предполагающие развитие сети электрозарядных станций в регионе. В июле 2025 года НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод») объявило о начале серийного производства станций для зарядки электромобилей Elli.