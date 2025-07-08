В Челябинске запустили серийное производство электрозаправок

Местное предприятие собирается выпускать три вида зарядных станций

Челябинское НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод») начало серийное производство станций для зарядки электромобилей Elli. Это собственная разработка предприятия. Устройство мощностью 60 кВт впервые представили на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе НПО. Новую модель создали всего за полгода.

Под брендом Elli будут выпускать электрозаправки мощностью 44 кВт, 60 кВт и 150 кВт. Последняя — быстрая, способна зарядить электромобиль до 80% за 20 минут.

«Развитие электротранспорта и обеспечивающей его инфраструктуры — одно из приоритетных направлений по совершенствованию транспортной системы России», — отметил замгендиректора по гражданской продукции концерна УВЗ Андрей Абакумов.

В ближайшей перспективе зарядные станции Elli появятся на территории нескольких предприятий концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».

Электрозаправочные станции Elli работают в Челябинске (комплекс находится рядом с НПО) и Нижнем Тагиле. В городе в Свердловской области пока что две установки. В июле туда планируют отправить еще четыре зарядные станции мощностью 60 кВт. Одну установят перед центральной проходной «Уралвагонзавода». Две электрозаправки мощностью 150 кВт работают на территории «Омсктрансмаша». В Омск скоро собираются отправить еще три станции. Одна зарядная станция поступит в адрес машиностроительной компании «Витязь» в Ишимбае.

Планируется дальнейшее расширение географии присутствия Elli. Потенциальный спрос на электрозаправки одной из крупнейших сетей АЗС — 100—150 штук. Интерес к установке зарядных станций проявляет крупный ретейлер. Также есть запросы от строительных компаний и фитнес-центров.