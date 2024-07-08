«Уралвагонзавод» наладит выпуск электрозарядных станций в Челябинске

Производство разместят на площадке НПО «Электромашина»

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024» состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора АО «Концерн „Уралвагонзавод“» Александра Потапова. По итогам встречи подписаны соглашения, в рамках которых планируется развитие сети электрозарядных станций в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В рамках соглашения АО «Концерн „Уралвагонзвод“» планирует запустить в Челябинске, на площадке АО «НПО „Электромашина“» (входит в концерн), серийное производство электрозарядных станций мощностью 150 кВт, позволяющих заряжать аккумуляторную батарею электромобиля на 80% за 20 минут.

«Мы поддерживаем из бюджета строительство станций. В этом году 30 зарядных станций поставим в Челябинской области. Рассчитываем на то, что электрического транспорта будет больше. Это экологически чистый транспорт со всеми вытекающими плюсами», — отметил Алексей Текслер.

ЭЗС будут оснащены интеллектуальной системой «Амасис 2.0», которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и даже возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Опытный образец компания представила на выставке «ИННОПРОМ» в рамках коллективного стенда Челябинской области.

«Мы видим большое будущее, эта станция уникальна с той точки зрения, что подходит под все типы машин. Сейчас решаем вопрос, чтобы ставить такие станции на трассах с дискретностью 200—300 километров. Перспективы большие, так как в станции использованы элементы увеличения скорости зарядки. Не менее важно, что это поручение президента по диверсификации и развитию гражданской продукции для предприятий, которые выпускают спецпродукцию», — уточнил Александр Потапов.

Также в присутствии губернатора Александр Потапов и глава Челябинска Наталья Котова подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта в Челябинске.

Ранее на «Иннопроме» между правительством Челябинской области и Группой «Синара» было соглашение о производстве в Челябинске электробусов.