В Челябинске букет к 1 сентября в среднем обойдется в 918 рублей

Перед Днем знаний цены на цветы традиционно выросли на 5—10%

В Челябинской области средняя стоимость букета на 1 сентября составит 918 рублей. Данные приводит компания «Эвотор», которая проанализировала чеки 800 000 смарт-терминалов. По стране средняя стоимость букета цветов в августе составила 1096 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году. Самая высокая цена за непременный атрибут всех школьных линеек — в Москве (1608 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (1570 рублей), Тюменской области (1390 рублей). Самая низкая в стране средняя цена букета ― 678 рублей в Псковской области. По данным исследования, наиболее популярные цветы ― роза, хризантема, альстромерия, гвоздика, гербера, лилия, цены на которые очень разнятся.

«Повышение стоимости цветка на рынке присутствует, но оно незначительное. Сегодня приобрести букеты в Челябинске можно по весьма демократичной цене — 500 рублей за штуку. В этом году мы принимаем заказы на букеты к 1 сентября от 300—350 рублей, но многое зависит от цветка», — говорит владелец компании «Цветопторг» Вера Соколова.

В розничных сетях в Челябинске можно приобрести цветы по стоимости: хризантема — от 100 рублей за штуку, роза — от 60 рублей, гербера — от 90 рублей, гвоздика — от 50 рублей. В зависимости от точки продаж цена может разниться на 5—10%.





На цветочном рынке Челябинска представлен большой ассортимент букетов, стоимость которых в среднем составляет 1500—2000 рублей. Есть возможность приобрести оригинальные букеты с экзотическими цветами и растениями, цена на которые будет от 3000 рублей и более.





«Мы стараемся удерживать цены на цветы на уровне 2020 года, несмотря на то что из-за пандемии значительно возросли затраты на логистику, транспортные расходы, таможенное оформление», — говорит Вера Соколова.

По ее словам, в настоящее время оптовые поставки цветов в Челябинскую область ведутся из Колумбии, Голландии, Эквадора. Однако в 2020—2021 году значительно возросла доля отечественных производителей на оптовом рынке, которые предлагают цену на 10—20% дешевле импортных аналогов. Российские цветы поставляют в регион из Краснодарского края, Удмуртии, Мордовии, Московской, Калужской и Свердловской областей, пояснила эксперт.

В цветочном бизнесе региона работают четыре крупные сетевые компании — «Цветопторг», MegaFlowers, Fan Fan Tulpan и «ЦВЕточка», а также частные розничные точки продаж. Все они формируют у южноуральцев особую культуру дарения, которая имеет определенные отличия в нашем регионе.

«Предпочтения покупателей, действительно, различны: в преддверии Дня знаний в отдельную категорию можно выделить первоклассников и учащихся начальной школы, которые выбирают небольшие, легкие, красочные букеты, в которых присутствуют яркие краски, немного осенних листьев. Главное, чтобы букет первоклассника был яркий, веселый, интересный и удобный. Такие букеты продаются в пределах 1,5—2 тысячи рублей. Другая категория — среднее и старшее звено школы, которые руководствуются правилом „стильно и элегантно“. Ключевой момент — ощущение от букета, дело даже не в том, какие использовать цветы. Можно создать букет из астр или гладиолусов, которые будут выглядеть в нем восхитительно», — говорит известный челябинский флорист, владелец цветочной студии Игорь Линник.





Источник: vk.com/linnik_flowers



По его словам, георгины, астры и гладиолусы, с которыми мы раньше ходили на 1 сентября, снова становятся популярными сейчас. В отдельных школах принято дарить цветы классному руководителю от всего класса, но и здесь покупатели весьма оригинальны с выбором, потому что сегодня никому не нужно «25 алых роз». Индивидуальный подход в оформлении букетов стал абсолютным трендом развития флористики последних лет, убежден эксперт.





Источник: vk.com/linnik_flowers



Сейчас в тренде — букеты с использованием луговых цветов и трав, говорит основатель цветочной лавки Amsterdam Полина Симбирякова. Их включают в композиции вместе с экзотическими растениями и традиционными для 1 сентября садовыми цветами.





Источник: instagram.com/amsterdamflora_1/



«Мы работаем с экзотическими цветами — это философия нашего бизнеса и основной ассортимент, однако в этом году абсолютным трендом во флористике стали луговые цветы и травы, которые находятся в дефиците в связи с засушливым летом. Несмотря на это установилась мода на букеты именно в этой стилистике. Мы используем необычные элементы луговых трав, миксуя их с экзотикой, сопоставляя по различным оттенкам. К 1 сентября мы стараемся создавать необычные варианты упаковки — в этом году нашей собственной оригинальной разработкой стал кулек с необычной фактурой (калька приятной текстуры), на уголке которого красиво написано японское хокку, которое будет приятно прочесть как учителю, так и ребенку», — отмечает Полина Симбирякова.





Источник: instagram.com/amsterdamflora_1/



По ее словам, наполнение букетов ко Дню знаний может различаться: акценты могут создавать крашеные листья дуба или фрезии. В этом году приветствуются те же самые монобукеты с гладиолусами, но очень необычных натуральных оттенков.

Источник: instagram.com/amsterdamflora_1/



Если букет формируется для педагога от всего класса, то широко используется микс различных трав и луговых цветков — васильки, просо, паникум, добавляются в букеты садовые и фермерские цветы — георгины, гладиолусы. Изюминкой таких букетов становится экзотический акцент в виде эремуруса или эквадорских роз сорта «тоффи», которые имеют натуральный глубокий коричневый оттенок, пояснили в цветочной лавке Amsterdam.