В Челябинской области мужчина хранил продукты в украденных мусорных баках

Пропавшие контейнеры искали с прошлого года

В Челябинской области полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к краже двух мусорных баков с контейнерных площадок в Увельском районе. Дома у подозреваемого нашли похищенные емкости, в которых он хранил продукты, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Контейнеры украли еще в декабре 2020 года в деревне Татарке. Один из них принадлежал ЦКС, второй — администрации Увельского района. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей, пропажу тогда так и не нашли.

Похитителя нашли только в июне 2021 года. Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя «Газели», который не смог ответить на вопрос, откуда и куда он везет металл. В ходе осмотра подворья, где проживает подозреваемый, полицейские обнаружили там пропавшие мусорные баки.

«Любопытно, что емкости, в которые до этого складировались коммунальные отходы, были приспособлены под хранение продуктов: овощей, фруктов, крупы и консервов. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за хищение чужого имущества», — рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Если вина южноуральца будет доказана, по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража») ему грозит до двух лет ограничения свободы.