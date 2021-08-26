Челябинский «Трактор» одержал третью победу на Кубке губернатора по хоккею

В финале наша команда снова сразится с «Автомобилистом»

Сегодня, 26 августа, в Челябинске завершился групповой турнир Кубка губернатора по хоккею. В центральном матче «Трактор» сразился в уральском дерби с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Исход противостояния решился в овертайме, в котором победную шайбу на свой счет записал форвард «черно-белых» Лукаш Седлак — 3:2.

С турнирной точки зрения матч не имел никакого значения. Обе команды, одержав две победы из двух, обеспечили себе участие в финале. Однако ход игры показал, что соперники и не думали играть вполсилы.

В первом периоде активнее действовали челябинцы, однако на последнем рубеже у уральцев надежно действовал Дмитрий Шикин. А под занавес периода гостям удалось реализовать большинство — за 13 секунд до сирены счет в матче открыл воспитанник челябинской школы хоккея Георгий Белоусов — 0:1.

Второй период хозяева могут занести себе в актив. «Трактор» не только сумел сравнять счет, но и выйти вперед — 2:1. Сначала Никита Тертышный удачно подставил клюшку после мощного кистевого броска защитника «черно-белых» Лоуренса Пилута, а за 3 с небольшим минуты до конца периода Лукаш Седлак вывел челябинцев вперед.

Равным и напряженным получился третий период. В середине периода форвард гостей Максим Рассейкин сравнял счет — 2:2. Челябинцы много и разнообразно атаковали, дважды на ударной позиции оказывался Лукаш Седлак, однако шайба упорно не шла в ворота.

В итоге основное время матча закончилось вничью. А в овертайме вновь напомнил о себе чешский форвард «Трактора». Лукаш Седлак в одиночку обыграл всю оборону «Автомобилиста» и в красивом стиле переиграл голкипера Дмитрия Шикина. 3:2 — победа "Трактора!

Завтра, в 17:00 команды снова сыграют друг с другом, но уже в рамках финала Кубка губернатора.