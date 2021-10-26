Льва Симбу и леопарда Еву из челябинского приюта отправили в Танзанию

Животным предстоит длительный перелет, после чего их доставят в реабилитационный центр

В Челябинске во вторник, 26 октября, попрощались со львом Симбой и леопардом Евой. Спасенных в Челябинской области животных отправили на родину, в Танзанию. Приют «Спаси меня», где обитали питомцы, посетил губернатор Алексей Текслер.

«Очень много неравнодушных людей помогали спасти животное. Сейчас перед нами красавец лев, и он сегодня уедет вместе с Евой, скажем так, на свою историческую родину, в Африку, где будут созданы все условия в реабилитационном центре. Я рад, что у нас в Челябинской области есть такой центр для животных, работают такие неравнодушные люди, как Карен Даллакян, — это по-настоящему здорово. Сюда приходят дети, семьи и видят, как важно относиться к животным с любовью, добротой, и уверен, что эта история останется с нами надолго», — подчеркнул Алексей Текслер.

Симба проходил реабилитацию в приюте «Спаси меня» около восьми месяцев. Вместе со львом отправить «домой» решили еще одну подопечную приюта — леопарда Еву. Условия в реабилитационном центре Kilimanjaro Animal Crew, в который отправят животных, приближены к естественным. Выбор остановили именно на нем, потому что это место не используется в качестве развлечения для туристов.

Губернатор поблагодарил всех неравнодушных к судьбе Симбы и Евы. Львенка спасли от издевавшихся над ним фотографов из Дагестана челябинские зоозащитники Карен Даллакян и Юлия Агаева. Животное удалось выходить и поставить на ноги. Вместе с ним в Африку полетит леопард Ева, которую зоозащитники спасли от участи стать интерьерным аксессуаром. Спонсором в транспортировке выступила Русская медная компания.

Напомним, 15 июня львенку Симбе исполнилось два года.