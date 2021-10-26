В Челябинске поставили фантастический джаз‑балет для кукол и людей

Каким получился детский спектакль, в котором не говорят, а только танцуют в валенках

В челябинском Театре кукол состоялась премьера удивительного джаз-рок-балета «Петрушка». Идею его режиссер Александр Борок вынашивал несколько лет, с тех пор как в одном из спектаклей кукла с лицом Петрушки танцевала под мелодию Стравинского.

И вот теперь на подмостках ДК ЧЭРЗ (временный дом Театра кукол) актеры театра впервые танцуют, впервые балет и впервые в валенках. Из легендарного «Петрушки» Стравинского в новую сказку перекочевали только персонажи — куклы Петрушка, Арап и прекрасная Балерина. И время года — волшебная зима.





На сцене — три серые ширмы с дверцами, валенки в углу и чья-то шубейка. Простой и незамысловатый интерьер оправдан, цвЕта и красок в спектакле щедро добавляют персонажи.

История, придуманная Бороком, сюжетно очень проста: у одной маленькой девочки есть чемодан с куклами — Петрушкой, Балериной и Арапом. Но однажды Балерина теряется. Девочка отправляется на поиски, попадает в волшебный мир Шарманщика и оживших кукол. И зрители теперь там же, оглядываются, радуются разноцветным софитам, пробуют музыку на вкус — что-то неуловимо знакомое, как будто из «Иронии судьбы». Дети и не вспомнят.





Под незатейливую мелодию с джазовой интонацией (столичный композитор Андрей Занога с нуля написал музыкальную партию каждого персонажа и всего спектакля в целом) история развивается дальше: потерянную игрушку находят шалопаи мальчишки. В балете нет слов, все эмоции передаются движением и музыкой — вот удивленно пиликнули скрипки, в ответ что-то неразборчивое пробурчал тромбон. Но фрагменты длинные, мелодия повторяется, и дети начинают вертеться в креслах в поисках новых персонажей.





Кажется, музыка и балетные па актеров — из разных плоскостей. Движения персонажей завораживают: над хореографией работал Степан Баннов, артист Театра современного танца. И в пластических этюдах я узнаю фрагменты первой кукольной постановки Ольги Поны «Спят медведи и слоны», а потом и шаги «Игроков». Вместо слова — поворот, вместо точки — взгляд: так волшебно и неестественно притягательно двигаться умеют только куклы и танцовщики. А теперь еще и артисты Театра кукол.





Каждая кукла живет своей жизнью. Щелкает крышка чемодана — и мы уже втянуты в драку Петрушки и Арапа, а вот Балерина делает па-де-де ножкой и готова крутить фуэте. Каждое кукольное движение подсвечено, глаза автоматически считывают цветовой код: в красном фонаре — это задира Петрушка, нежно-розовый нуар — для Балерины или тревожный фиолетовый — для Арапа.





Браво золотомасочному художнику-постановщику Захару Давыдову и всей группе декораторов, бутафоров, конструкторов и скульпторов. Точеные лица кукол, кружевные воротники и юбки, безупречно-нежная девчушка и разгильдяи мальчишки в ушанках и валенках — каждая деталь костюма, кукольного и актерского, продумана до мелочей. А еще в фантазии Давыдова у каждого персонажа несколько воплощений. Перчаточный Петрушка превращается в обычную куклу, потом марионетку и огромную тень на ширме, пока не оживает, причудливо вышагивая по сцене. Правда, никаких ярмарочных ужимок и неловких прыжков, только изящный и резкий танец имени Степана Баннова: некоторые зрители ежатся от страха, другие подходят ближе к сцене.





Вся магия фантазии «Петрушки» — в складках пестрых одежд, кукольных лицах, необычных движениях, волшебном чемодане маленькой девочки, цветных прожекторах. Но в эту историю хочется добавить немного детской бесшабашности и восторга, потому что дети в куклы играют от самого сердца, без однотонной мелодии и лишних слов.



