До -12 градусов потеплеет в Челябинской области

Днем 20 февраля в регионе ожидается порывистый ветер

Сегодня, 20 февраля, в Челябинской области будет чуть теплее, чем в предыдущие дни. Днем в регионе столбики термометров поднимутся до −12 градусов. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Ночью и днем 20 февраля в области ожидается небольшой снег. Утром похолодает до −19, −24 градусов, при прояснении — до −29 градусов. Днем синоптики прогнозируют потепление до −12, −17 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в субботу также будет идти небольшой снег. Утром температура воздуха опустится до −21, −23 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −13, −15 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.