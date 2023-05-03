В Аргаяше за полмиллиарда рублей построят трехэтажную поликлинику

Медицинское учреждение сдадут до конца 2025 года

В селе Аргаяш для районной больницы построят новую поликлинику. Подрядчика ищут в рамках аукциона. Заказчиком является учреждение «Челябоблинвестстрой». Начальная цена проектирования и строительства медицинского учреждения составляет 502,8 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок. Итоги аукциона планируют подвести 16 мая.

Трехэтажное здание появится рядом с основным корпусом больницы на улице Ленина, 50 до конца 2025 года. В поликлинике оборудуют кабинеты доврачебной и неотложной помощи, специалистов, помещения для групповой профилактики. Обустроят также кабинеты рентгена, маммографии, компьютерной томографии, лучевой диагностики, ЭКГ и УЗИ. В составе поликлиники будут лаборатория, прививочный и процедурный кабинеты, стоматологическое и гинекологическое отделения, склад медикаментов, помещения для диспансеризации и дневного стационара.

Районная больница Аргаяша обслуживает 37,5 тыс. человек. Ежесуточно медучреждение посещает до 525 человек. Существующее здание больницы уже старое. Пациентов там будут принимать до окончания строительства новой поликлиники. После медучреждение переедет в свежие помещения. Поликлинику возведут по региональным программам модернизации первичного звена здравоохранения и капитального строительства.

Согласно графику выполнения работ, подрядчику нужно будет до конца нынешнего года подготовить и согласовать проектную документацию. Строительство здания запланировано на срок с 1 января 2024-го до 15 декабря 2025 года. При этом подключение объекта к сетям должно быть не позднее 15 ноября 2025-го. Поставить оборудование нужно будет в период с 1 октября до 15 декабря 2025 года.

Еще одну крупную больницу построят в Карталах. Комплекс будет включать в себя детскую поликлинику, родильное и гинекологическое отделение. Стоимость работ — 628,6 млн рублей. Медучреждение сдадут до конца 2024 года.