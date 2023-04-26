В Аргаяшском районе капремонт дороги между тремя деревнями завершат в 2023 году

Дорожникам предстоит уложить около 20 км нового полотна

Самым протяженным объектом нового дорожного сезона в нашем регионе, где проводят капитальный ремонт, является автодорога Кузяшева — Акбашева — Марксист. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, рабочие уже приступили к обустройству земляного полотна. Новое покрытие протяженностью 19,6 км будет уложено уже в этом году. Обновят на этом участке и необходимую для автомобилистов инфраструктуру. К работам приступили после обращений местных жителей.

На данный момент дорожники занимаются укладкой водопропускных труб, обустраивают и уплотняют земляное полотно и его откосные части. На всем протяжении автодороги заменят барьерное ограждение и дорожные знаки, а также установят сигнальные столбики. Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».





Стартовали работы и на других участках областных трасс. Так, специалисты устанавливают предупреждающие знаки и снимают почвенный слой на автодороге Миасское — Черкасово — Сычево. В этом году обновят порядка четырех километров покрытия, а в следующем — три километра.

Обновлению в 2023 году подвергнутся три мостовых перехода. Подрядчик уже приступил к срезке старого покрытия на мосту через реку Большой Кизил, расположенном на автодороге Магнитогорск — Кизильское — Сибай. Для автомобилистов здесь установили светофор, регулирующий движение по сооружению, и соответствующие дорожные знаки.





«Мы постарались включить социально значимые объекты в планы ремонта, есть те, о которых жители лично просили. Порядка 220 километров автодорог отремонтируем только по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“. Всего планируем привести в нормативное состояние порядка 700 км в этом году», — заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

Ранее глава ведомства отметил, что основные дорожные работы этого года пройдут на опорной сети региональных дорог. Министр рассказал о самых знаковых объектах 2023 года и о новых технологиях в современном дорожном строительстве.