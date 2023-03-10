Аргаяшский завод по выпуску алюминиевой банки вошел в нацпроект «Производительность труда»

Ранее «Арнест Упаковочные Решения» не мог рассчитывать на участие в федеральной программе из-за присутствия иностранного капитала

Завод «Арнест Упаковочные Решения» (Аргаяш) стал участником нацпроекта «Производительность труда». В ближайшие месяцы на предприятии будут работать эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), они должны определить точки будущего роста завода, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Завод «Арнест» недавно был выкуплен одноименной группой компаний у американской Ball Corporation. По словам заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, до сих пор аргаяшское предприятие не могло претендовать на участие в нацпроекте как раз из-за присутствия в уставном капитале налогового резидента другого государства — США.

«Теперь это российская компания, для вступления которой в нацпроект нет никаких препятствий. Особенно важно, что „Арнест Упаковочные Решения“ остаются социально ориентированной организацией, создающей новые рабочие места и помогающей району в самых разных сферах. Конечно, для экспертов РЦК работа на таком высокотехнологичном предприятии будет серьезным вызовом. Усовершенствовать процессы, уже выстроенные на образцовом уровне, — непростая задача, но они с ней справятся», — заявил Егор Ковальчук.

По данным правительства Челябинской области, в 2017—2018 годах завод ГК «Арнест» в Наро-Фоминске, производитель крышек и алюминиевых банок, стал первым в России обладателем международной премии «Шинго» за операционное превосходство. «Шинго» эксперты называют «Нобелевской премией в области производства». Руководство холдинга уверено, что у аргаяшского предприятия не менее светлые перспективы.

«Благодаря своим качественным характеристикам — легкости, практичности и экологичности — алюминиевая упаковка для напитков становится все более востребованной у наших потребителей. Как лидер рынка, мы предпринимаем максимум усилий для увеличения производительности не только за счет прямых инвестиций в расширение мощностей, но и через внедрение передовых подходов к организации производства. Все это позволяет нам добиваться стабильно высоких результатов и обеспечивать рынок качественной упаковкой отечественного производства», — цитируют в пресс-службе регионального правительства президента группы компаний «Арнест» Алексея Сагала.

Уточним: нацпроект «Производительность труда» утвержден указом президента России Владимира Путина в мае 2018 года. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Федеральные власти для этого разработали комплекс мер поддержки перспективного бизнеса, готовы предоставлять предприятиям — участникам нацпроекта экспертную помощь в оптимизации производства. На региональном уровне нацпроектом занимаются министерство промышленности Челябинской области, Фонд развития промышленности. На Южном Урале участниками нацпроекта стали уже 117 предприятий.